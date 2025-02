Dein Mac hat eine versteckte Sound-Funktion – so kannst du sie aktivieren

Die richtige Geräuschkulisse kann die Konzentration bei der Arbeit erheblich steigern. Manche Menschen sind zum Beispiel in einem Café produktiver als im Homeoffice bei völliger Stille. Andere hören sich während der Arbeit Naturklänge wie Meeresrauschen an oder setzen auf White Noise. Auf Youtube finden sich zahlreiche Videos, die eine entsprechende Geräuschkulisse erzeugen und die Konzentration steigern sollen. Wie Fast Company berichtet, bietet aber auch Apple seit dem Betriebssystem MacOS Ventura eine eigene Funktion, um produktivitätssteigernde Töne abzuspielen – nämlich „Background Sounds“.

Anzeige Anzeige

So aktivierst du das neue Feature auf dem Mac

White Noise ist ein gleichmäßiges, konstantes Geräusch, das alle hörbaren Frequenzen in derselben Intensität enthält. Es wird häufig verwendet, um störende Umgebungsgeräusche zu übertönen und eine beruhigende Geräuschkulisse zu schaffen. Manche Eltern spielen es auch ihren Kindern vor, damit die besser ein- und durchschlafen. Apps wie Calm oder Headspace bieten außerdem Natur- oder Stadtgeräusche in Endlosschleife an. Aber solche Audios sind nicht immer praktisch – sie verbrauchen zum Teil viel Akku oder benötigen eine stabile Internetverbindung.

Hier kommt Apples „Background Sounds“ ins Spiel: Die Funktion läuft im Hintergrund, es wird also keine zusätzliche App benötigt. Seit MacOS Ventura ist das Feature standardmäßig in den Systemeinstellungen versteckt. So kannst du es auf deinem Mac aktivieren:

Anzeige Anzeige

Systemeinstellungen öffnen Wähle den Menüpunkt „Bedienungshilfen“ Klicke auf „Audio“ „Hintergrundgeräusche“ aktivieren und einen beliebigen Sound auswählen

Nach der Aktivierung können die Hintergrundgeräusche bequem über das Kontrollzentrum gestartet werden. Apple bietet verschiedene Sounds an: Neben Naturgeräuschen wie Ozeanrauschen oder dem Plätschern eines Flusses gibt es auch drei verschiedene White-Noise-Varianten. Diese Sounds können entweder über die Lautsprecher des Macs oder über angeschlossene Kopfhörer abgespielt werden.

Anzeige Anzeige

Hilft White Noise wirklich bei der Konzentration?

Die Wirksamkeit von White Noise ist auch wissenschaftlich bestätigt: Eine Studie der University of Southern California aus dem Jahr 2022 ergab, dass das gleichmäßige Rauschen bei einer Lautstärke von 45 Dezibel die kognitive Leistung, Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit während der Arbeit verbessern kann. Bei 65 Dezibel wurde zudem eine Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses festgestellt – allerdings zeigte sich hier auch ein höheres Stresslevel.

Es gibt zwar keine groß angelegten Studien zu natürlichen Geräuschen wie Regen oder Wellenrauschen, aber viele Nutzer:innen berichten, dass sie solche Klänge als angenehm empfinden und sich dadurch besser konzentrieren können. Die neue Funktion „Background Sounds“ bietet ihnen die Möglichkeit, eine entsprechende Geräuschkulisse direkt auf ihrem Mac zu erzeugen – und zwar ganz ohne zusätzliche Apps oder eine Internetverbindung.

Anzeige Anzeige

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema