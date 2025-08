Demis Hassabis über AGI: Warum der Deepmind-CEO KI lieber länger im Labor behalten hätte

Demis Hassabis zählt zu den einflussreichsten Köpfen der Gegenwart. Er ist Mitgründer von Google Deepmind – und seit letztem Jahr auch Nobelpreisträger der Chemie. In einem Interview mit The Guardian sprach er darüber, weshalb er trotz aller potenzieller Risiken bei der KI-Entwicklung optimistisch bleibt.

Google war vom ChatGPT-Release überrascht

Deepmind wurde 2010 in London gegründet. Zu diesem Zeitpunkt sei die Mission unkompliziert gewesen, so Hassabis: Die drei Gründer wollten das Rätsel der Intelligenz lösen und das Wissen dann nutzen, um alle anderen Probleme zu lösen. Und zumindest in einigen Bereichen ist dem damaligen KI-Startup das auch gelungen: Mit Alphafold 3 hat es ein KI-System entwickelt, das komplexe Proteinstrukturen vorhersagen kann – ein Durchbruch, der zu unzähligen medizinischen Fortschritten führen könnte.

Kein Wunder also, dass sich schon früh einige der bekanntesten Investoren wie Peter Thiel und Elon Musk für das KI-Startup interessierten. Im Jahr 2014 wurde es von Google für 400 Millionen Dollar übernommen. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT hat sich die KI-Landschaft allerdings drastisch verändert. Große Tech-Konzerne wurden von dem Hype überrascht. Hassabis kam es so vor, als würde OpenAI damit alles auf eine Karte setzen. Die führenden KI-Labore hatten ähnliche Systeme ebenfalls im Einsatz, sahen aber auch die potenziellen Risiken, die beispielsweise von Halluzinationen ausgingen. OpenAI schien damit anders umzugehen und hatte sich offenbar zum Ziel gesetzt, schnell zu skalieren – so der Eindruck von Hassabis.

Hassabis sieht die schnelle Entwicklung auch mit Sorge

Seitdem ist ein echtes Wettrennen um die KI-Vorherrschaft entbrannt. Intelligente Tools sind längst im Alltag angekommen. Sie helfen dabei, Texte zu korrigieren, Code zu schreiben oder Urlaubsreisen zu planen. „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir es länger im Labor gelassen und mehr Dinge wie Alphafold gemacht, vielleicht sogar Krebs geheilt oder so etwas“, sagt Hassabis. Trotzdem versucht er, die gegenwärtigen Entwicklungen aus der Perspektive eines „vorsichtigen Optimisten“ zu betrachten.

Deepmind ist längst zum Rückgrat von Googles KI-Bestrebungen geworden. Die Modelle sind inzwischen in fast allen Diensten integriert – von Übersetzungstools über Smart Glasses bis hin zu Gemini, Googles Antwort auf ChatGPT. Hassabis geht davon aus, dass die Entwicklung von KI zehnmal größer sein könnte als die industrielle Revolution – und vielleicht sogar zehnmal schneller. Auch damals hätten nicht alle von den Entwicklungen profitiert, trotzdem würden wir uns nicht wünschen, die Zeit zurückzudrehen. „Natürlich sollten wir versuchen, diese Umbrüche so gering wie möglich zu halten, aber Veränderungen wird es geben – hoffentlich zum Besseren.“

Eine neue Ära: Führt AGI zu radikalem Überfluss?

Eines der zentralen Ziele sei nach wie vor die Entwicklung von AGI, also einem System, das alle kognitiven Fähigkeiten eines Menschen beherrscht. „Ich weiß nicht, ob es nur ein einziger Moment sein wird. Es kann sein, dass es allmählich passiert“, so der KI-Forscher. Er geht aber davon aus, dass es bis dahin noch maximal fünf bis zehn Jahre dauern wird – vielleicht auch weniger. Während sich viele vor diesem neuen Zeitalter fürchten, will Hassabis es weniger als das Ende der Menschheit, sondern eher als Beginn einer Ära des Überflusses verstanden wissen.

Mit AGI seien Fortschritte in jedem erdenklichen Lebensbereich möglich. Anstelle von Massenarbeitslosigkeit, die daraus resultieren könnte, spricht er davon, dass die Menschen nie wieder arbeiten müssten. „Nehmen wir an, wir bekommen radikalen Überfluss und verteilen ihn auf eine gute Art und Weise. Was passiert als Nächstes?“ Damit in dieser Utopie nicht die gesamte wirtschaftliche Macht bei den Tech-Konzernen liegt, brauche es einige große Philosoph:innen und Ökonom:innen, die sich darüber Gedanken machen, wie die Welt im AGI-Zeitalter aussehen soll.

