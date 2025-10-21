ChatGPT statt eigener Ideen: Macht uns KI am Ende alle denkfaul?
Wenige Tage, nachdem Nataliya Kosmyna ihr Forschungspapier veröffentlicht hatte, wurde ihr klar, dass sie Opfer genau jenes Effekts geworden war, vor dem sie mit ihrer Studie Your brain on ChatGPT warnen wollte: eine unkluge Nutzung von KI-Systemen, die möglicherweise zu negativen kognitiven Effekten führen kann. Die meisten Medien, die in jenen Tagen im Frühsommer 2025 über die Studie des MIT Medialabs berichteten, ließen jede Vorsicht und alle Nuancen fahren und titelten reißerisch „ChatGPT macht dumm“, das Gehirn „verrotte“, und wer den Chatbot nutze, solle sich nicht wundern, wenn sich sein Gehirn in den Urlaub verabschiede.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden