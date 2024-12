Denselben Job nochmal? Studie zeigt, wie die Deutschen über ihre Berufswahl denken

Würdest du deinen Beruf noch einmal wählen? In einer Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Group haben 26 Prozent der Deutschen darauf „auf jeden Fall“ geantwortet. Andere waren sich da nicht ganz so sicher – oder sichtlich unzufrieden.

Den gleichen Beruf nochmal? „Auf gar keinen Fall“

Für die Antwortmöglichkeit „eher ja“ entschieden sich 31 Prozent der 2.059 Befragten, 21,5 Prozent gaben hingegen „eher Nein“ an. 9,7 Prozent waren mit ihrer ursprünglichen Berufswahl so gar nicht mehr d’accord und antworteten entsprechend, sie würden sich „auf gar keinen Fall“ noch einmal so entscheiden, 12 Prozent der Befragten waren sich nicht sicher.

Rechnet man die klaren Statements und die Tendenzen zusammen, überwiegt die Seite der Zufriedenen mit insgesamt 57 Prozent. Ein Blick in die Details der Pressemitteilung zur Umfrage verrät allerdings auch: Je nach Altersgruppe, Geschlecht und Bundesland gibt es Unterschiede.

Abseits vom Durchschnitt: So variiert die Zufriedenheit

Besonders hoch fiel die Zufriedenheit in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg und in Berlin aus. Hier antworteten je 71 Prozent, 69 Prozent und 65 Prozent, sie würden ihren Job auf jeden Fall oder zumindest tendenziell noch einmal wählen.

In Rheinland-Pfalz war die Unzufriedenheit besonders hoch: 47 Prozent der dort Befragten würden ihren Beruf eher nicht oder auf gar keinen Fall noch einmal antreten. In Mecklenburg-Vorpommern betrug die Quote der Unzufriedenen 33 Prozent, in Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg 32 Prozent.

Von den befragten Frauen würden sich mit ihrer jetzigen Erfahrung 34 Prozent anders entscheiden, bei den Männern sind es sechs Prozent weniger. Und während von den 25-34-Jährigen die Zahl der Zufriedenen mit 61 Prozent ein gutes Stück über dem Durchschnitt lag, war bei den 45-54-Jährigen die Zahl der Unzufriedenen mit 35 Prozent höher als der Durchschnitt.

