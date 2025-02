Design-Änderungen beim iPhone 17 Pro: Sieht das neue Apple-Smartphone so aus?

Der für seine Leaks bekannte Jon Prosser hat auf seinem Front Page Tech-Kanal ein Video veröffentlicht, das Renderbilder des neuen iPhones 17 Pro zeigt. Demnach könnte sich das Design des neuen Apple-Smartphone doch relativ deutlich von dem unterscheiden, was Insider:innen bislang von ihren Quellen erfahren hatten.

Während bislang spekuliert wurde, dass Apple die Anordnung der drei Kameralinsen auf der Rückseite verändern wird, soll diese laut Prosser gleichbleiben. Was aber verändert werden soll, ist angeblich das quadratische Kamera-Modul.

Die augenscheinlichste Änderung betrifft die Kamera

Auf dem neuen iPhone 17 Pro soll es von einer breiten Kamera-Leiste ersetzt werden, die wie bei Pixel-Smartphones über die gesamte Rückseite verläuft. Ganz links sollen sich die drei Kameralinsen befinden, während auf der rechten Seite der LED-Blitz, das Mikrofon und der Lidar-Sensor angeordnet sind.

Hatten bisherige Berichten übereinstimmend von einer zweifarbigen Rückseite gesprochen, behauptet Prosser, das auch das nicht korrekt sei. Stattdessen soll die Rückseite weiterhin einfarbig sein, wobei die Kameraleiste aber in einem dunkleren Ton gehalten sein soll.

iPhones sollen angeblich heller und leichter werden

Insgesamt soll Apple beim neuen iPhone auf hellere Farben setzen als in der Vergangenheit üblich, berichtet auch die Nchrichtenwebseite 9to5mac. Eine weitere Neuerung soll sich auf das Gewicht der iOS-Geräte beziehen, die mit dem iPhone 17 Pro leichter werden sollen.

Ob das neue iPhone tatsächlich so aussehen wird, wie Prosser es von seinen Quellen erfahren haben will, wird sich vielleicht erst beim Release in sieben Monaten herausstellen. Fest steht, dass der bekannte Leaker mit seinen Vorhersagen in der Vergangenheit schon öfter richtig, aber wie beim neuen Mac mini auch schon falsch gelegen hat.

Vor dem iPhone 17 Pro kommt das iPhone SE

Derweil steht bei Apple zunächst einmal die Markteinführung des neuen iPhone SE an. Wie unter anderem Chip.de berichtet, könnte es noch in dieser Woche offiziell präsentiert werden.

In diesem Fall haben Leaks bereits gezeigt, dass das iPhone SE mit einer einzelnen Rückkamera und einer Notch ausgestattet sein soll. Dank des neuen Apple A 18 Chips mit 8 GB RAM können sollen User:innen damit auch Apple Intelligence nutzen können.

