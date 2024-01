Spektakuläres Design: Megacity The Line bekommt Wolkenkratzer in Bergmassiv

Im Jahr 2030 sollen die ersten Module der geplanten Megacity The Line fertig sein. In 20 Jahren sollen dann neun Millionen Menschen in dem 170 Kilometer langen, 500 Meter hohen und 200 Meter breiten Stadtblock leben. Rund um The Line herum sollen zudem weitere spektakuläre Projekte umgesetzt werden.

Anzeige Anzeige

Umgekehrter Wolkenkratzer in einem Berg

Zuletzt kamen erste Details zu dem geplanten „versteckten Hafen“ ans Tageslicht. Jetzt hat Neom, die Gesellschaft hinter dem Megaprojekt, Aquellum angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Art umgekehrten Wolkenkratzer, der in eine 450 Meter hohe Bergkette im Golf von Akaba getrieben werden soll.

In dem futuristischen Gebäude sollen sich ein Luxushotel und Apartments, Luxusboutiquen und Kunstgalerien sowie Restaurants und ein Erlebnis­boulevard befinden. In der Projektvorstellung ist aber auch die Rede von immersiver Kunst und einer „unterirdischen digitalisierten Gemeinschaft“.

Anzeige Anzeige

Dachgärten bieten Blick auf Meer und Berge

Zudem ist ein The Generator genanntes Forschungslabor vorgesehen. Die Fassade des Gebäudes wird statt von außen nur von innen zu sehen sein. Oben befinden sich Dachgärten, von denen aus Besucher:innen einen freien Blick auf das Meer und die umgebenden Berge haben sollen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In das Gebäude gelangt man derweil ausschließlich über das Wasser, nämlich von der angeblich ersten schwimmenden Marina, also einer Art Jachthafen, aus. Hier steigen die Besucher:innen den Plänen zufolge in speziell entwickelte Schiffe um, auf denen Aquellum durch einen unterirdischen Kanal angesteuert wird.

Anzeige Anzeige

Internes Verkehrssystem transportiert Besucher:innen

Innerhalb des in den Berg gehauenen Wolkenkratzers soll ein „internes, in alle Richtungen führendes Verkehrssystem“ für den Transport von Menschen und Gütern sorgen. Wie genau das ausgestaltet sein wird, hat Neom aber noch nicht verraten.

12 Bilder ansehen Stadt der Zukunft Quelle:

Ebenso wenig bekannt sind derzeit die geplanten Kosten und der Zeitraum von Bau und Fertigstellung von Aquellum. Insgesamt soll das riesige Projekt Neom, zu dem unter anderem The Line und Aquellum gehören, 500 Milliarden US-Dollar kosten.

Mehr zu diesem Thema