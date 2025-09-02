Deutsche Bahn 2045 pünktlich? Digitalchefin setzt auf KI – und Quantencomputer

Daniela Gerd tom Markotten ist Vorständin Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn AG. (Foto: Deutsche Bahn AG / Sebastian Berger)

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn AG.

t3n: Digitale Systeme sollen den Bahnverkehr effizienter machen. Werden Züge im Jahr 2045 endlich pünktlich fahren?

Daniela Gerd tom Markotten: Daran arbeiten wir im Rahmen unseres Sanierungsprogramms S3. Unser Ziel ist es, bis Ende 2027 eine Pünktlichkeit von 75 bis 80 Prozent zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir in 20 Jahren noch pünktlicher fahren werden, weil wir Züge dann viel vorausschauender instand halten und den Verkehr intelligenter steuern können.

Durch Künstliche Intelligenz?

KI hilft uns schon heute dabei, pünktlicher zu werden. Ein Beispiel ist die Disposition von S-Bahnen: Die KI meldet den Disponent:innen frühzeitig mögliche Konflikte und macht bei Fahrplanabweichungen Vorschläge, wie sie den Zugverkehr möglichst flüssig halten und Verspätungen minimieren können. Der Rollout läuft.

„Wir werden Züge viel vorausschauender instand halten und den Verkehr intelligenter steuern können.“

Ein weiteres Beispiel: Mithilfe von KI und der Auswertung von Satellitenbildern kontrollieren wir den Baumbestand entlang der Gleise. So können wir sturmanfällige Bäume besser und schneller identifizieren.

Eine andere wichtige Frage: Wird WLAN im Jahr 2045 in allen Zügen endlich funktionieren?

Die Online- und Mobilfunkverbindungen in unseren Zügen sind oft deutlich besser als ihr Ruf und abhängig davon, wie viele Menschen im Zug sind. Daher empfehle ich, sich unterwegs über das eigene Smartphone ins Internet einzuwählen. Denn wenn sich viele Menschen ein WLAN teilen, ist die Bandbreite schlicht begrenzt. Gleichzeitig werden die Bandbreiten, die Kund:innen unterwegs benötigen, in den nächsten Jahren immer größer. Wir rechnen mit 5 Gigabit pro Sekunde pro Zug zu Beginn der 2030er Jahre.

Da gibt es einige Herausforderungen – etwa die Scheiben, die keine Mobilfunksignale durchlassen.

Voraussetzung für guten Mobilfunkempfang im Zug ist ein leistungsfähiges Mobilfunknetz entlang der Bahnstrecke. Damit das Funksignal auch in den Zug gelangt, haben unsere ICE-Züge leistungsfähige Repeater an Bord, die das Signal ins Wageninnere verlängern. Mehr und mehr Züge haben mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben. Mit Lasertechnologie arbeiten wir ein feines Muster in die hauchdünne Metallschicht der Scheiben ein, die als Sonnenschutz aufgedampft ist. Das verbessert den Empfang um das 100-Fache.

Neue Fernverkehrszüge sind bereits ab Werk mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben ausgerüstet. Die Scheiben unserer Bestandsfahrzeuge lasert der Fernverkehr nachträglich.

Wenn an einer Strecke keine Mobilfunkmasten stehen, bringt das allerdings nicht viel.

Das stimmt. Die Bahn unterstützt die Mobilfunkunternehmen deshalb beim Ausbau ihrer Netze entlang der Schienen. Um dem wachsenden Datenhunger auch in Zukunft gerecht zu werden, entwickeln wir gemeinsam mit allen vier deutschen Mobilfunkanbietern auf einer Teststrecke in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Ansatz: An den Gleisen stehen dort im Abstand von je einem Kilometer kompakte Funkmasten, wie wir ohnehin für das neue Bahnfunk-System FRMCS brauchen. Wir erproben nun, wie sich diese Infrastruktur auch für den öffentlichen Mobilfunk nutzen lässt.

Wie wird eine Zugfahrt im Jahr 2045 aussehen – und was wird anders sein?

Unsere Kund:innen können überall unterbrechungsfrei und mit Highspeed surfen, arbeiten und telefonieren. Infrastruktur, Züge und Prozesse dahinter sind vollständig digitalisiert. So können wir Züge optimal auf der Strecke verteilen und bei Störungen den Fahrplan in Echtzeit anpassen.

Dafür brauchen wir allerdings leistungsfähige Quantencomputer. Eine optimale Streckenplanung in Echtzeit für alle möglichen Verbindungen ist mit klassischen Computern, heutiger Rechenleistung und in hoher Geschwindigkeit nicht umsetzbar.

Wird Technologie alle Probleme der Bahn lösen?

Wenn wir die Klimawende schaffen wollen, müssen wir noch mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Dafür brauchen wir mehr Kapazität. Das heißt: mehr Züge auf derselben Strecke fahren lassen, ohne das Netz zu überlasten. Das geht nur, wenn Schienen und Fahrzeuge digitaler werden. In den nächsten drei Jahren steht aber klar die Sanierung im Fokus. Wenn eine Weiche kaputt geht oder ein Signal ausfällt, hilft uns auch die beste Technik nur bedingt. Solche Störungen zeigen, wie anfällig das System noch ist – und wie sehr wir beides brauchen: funktionierende Anlagen und digitale Unterstützung.

