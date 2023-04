49 Euro mit Ausnahmen: Deutschlandticket gilt für bestimmte Regionallinien nicht

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter auf eine Nachfrage antwortete, gilt das Deutschlandticket, auch 49-Euro-Ticket genannt, nicht für alle Nahverkehrszüge. Der Grund dafür: Nicht alle Nahverkehrslinien werden von der DB Regio betrieben.

Die Deutsche Bahn setzte einen Werbepost auf Twitter ab. Darin warb sie damit, dass Menschen „immer in den Nah- und Regionalverkehr“ hüpfen könnten. Eine Person, die auf Twitter unter dem Namen „Edmund Lauterbach“ postet, antwortete auf den Werbetweet: „Zum Beispiel RE 52432?“

Die Bahn antwortete daraufhin: Die Linie werde von DB Fernverkehr betrieben, nicht DB Regio. Dementsprechend sei das Deutschlandticket dort nicht gültig. Es wird auch auf die FAQ des Deutschlandtickets verwiesen. Das Ticket gilt nicht in den Zügen von DB Fernverkehr, Flixtrain und anderen Fernverkehrsanbietern.

Ausschlaggebend dafür, ob das Ticket in Zügen gilt, ist also nicht, ob es sich um eine Nahverkehrslinie und einen Nahrverkehrszug handelt – sondern ob er von der DB Regio betrieben wird. Das sehen Kund:innen in den Verbindungsdetails.

Altbekanntes Problem

Die Deutsche Bahn betreibt in einigen Regionen Fernverkehrszüge, die streckenweise als Nahverkehr gelten. Das ist beispielsweise in den Regionen Stuttgart, Berlin, Bremen, Rostock, Weimar und Siegen der Fall. Damit das Deutschlandticket dort gilt, müssten die jeweiligen Länder mit der Bahn verhandeln. So konnte das Problem für das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer gelöst werden.

Schufa-Auskunft für das Ticket?

Das ist nicht das erste Problem mit dem Deutschlandticket: Wie bekannt wurde, nehmen die Deutsche Bahn und Zahlungsdienstleister Logpay einen Schufa-Check vor dem Kauf des Tickets vor. Das heißt: Ausgerechnet finanzschwache Menschen könnten das Ticket unter Umständen nicht bekommen.

Eine Lösung hierfür ist deutschlandticket.de: Auf der Website kann das Ticket gebucht werden – das Ticket wird allerdings erst versendet, wenn die Bezahlung vollständig eingegangen ist.

