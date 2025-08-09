Deutsche Bahn: Zwei Drittel der Reisenden wollen Entschädigung direkt online beantragen

Die digitalen Services der Bahn sind beliebt. Vor allem jüngere Fahrgäste nutzen elektronische Tickets und Online-Angebote, um sich über Änderungen im Fahrplan zu informieren. Ergeben hat das eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, für die insgesamt 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland befragt wurden.

Deutsche Bahn verzeichnet mehr Reisende

Von einer pünktlichen Ankunft kann bei der Deutschen Bahn noch immer nicht die Rede sein. Laut Tagesspiegel hat der Konzern sein eigenes Ziel im ersten Halbjahr verfehlt: Nur 63,4 Prozent der Fernverkehrszüge kamen pünktlich in den Bahnhöfen an. In der Statistik gilt ein Zug dann als pünktlich, wenn er höchstens 5:59 Minuten verspätet ist. Für das Gesamtjahr peilt die Bahn eine Quote zwischen 65 und 70 Prozent an. Als Hauptursachen für die Verspätungen werden das sanierungsbedürftige Schienennetz und zahlreiche Baustellen genannt.

Obwohl Probleme bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit regelmäßig zu Frust führen, verzeichnete die Bahn 2025 bisher mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr nutzten nach eigenen Angaben 943 Millionen Reisende die Züge des Konzerns – das sind 24 Millionen mehr als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Viele davon greifen dabei auf die verfügbaren digitalen Services der Deutschen Bahn zurück – denn im Gegensatz zum Schienennetz hat der Konzern in den vergangenen Jahren hier Schritt für Schritt aufgerüstet.

Jüngere nutzen die digitalen Services besonders oft

27 Prozent der Zugreisenden nutzen ausschließlich elektronische Tickets, die zum Beispiel in der App als QR-Code zur Verfügung stehen. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen liegt der Anteil mit 43 Prozent besonders hoch. 42 Prozent der Befragten gaben an, digitale und ausgedruckte Tickets ungefähr gleich häufig zu nutzen, während 29 Prozent der Fahrgäste nach wie vor überwiegend auf Papier setzen.

Auch bei Verspätungen spielen digitale Services inzwischen eine große Rolle: Sieben von zehn Fahrgästen informieren sich online über Änderungen oder Ausfälle. Hier liegt der Anteil in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen mit 80 Prozent ebenfalls besonders hoch. Aber auch Bahn-Kund:innen, die über 65 Jahre alt sind, informieren sich zu großen Teilen vor der Fahrt im Internet – mit 52 Prozent gilt das immerhin für mehr als jede:n Zweite:n.

Auch die Erstattung bei Verspätung funktioniert digital

29 Prozent lassen sich per Push-Nachricht auf dem Smartphone über Verspätungen informieren. Kommt es tatsächlich zu Ausfällen oder Verzögerungen, bevorzugen 65 Prozent der Fahrgäste die digitale Beantragung einer Entschädigung. Immerhin: Auch das geht bei der Deutschen Bahn inzwischen komplett digital. Wer sein Ticket online gekauft hat, kann direkt über das persönliche Kund:innenkonto, auf der Website oder in der App eine Erstattung beantragen – ganz ohne umständliches Papierformular.

