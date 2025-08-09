Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Deutsche Bahn: Zwei Drittel der Reisenden wollen Entschädigung direkt online beantragen

Immer mehr Fahrgäste nutzen die digitalen Services der Bahn – oft, um sich über mögliche Fahrplanänderungen zu informieren. Denn was das Thema Pünktlichkeit betrifft, gibt es immer noch viel Luft nach oben.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Deutsche Bahn: Zwei Drittel der Reisenden wollen Entschädigung direkt online beantragen
Die Bahn hat ihre Pünktlichkeitsziele erneut verfehlt. (Foto: Travelview/Shutterstock.com)

Die digitalen Services der Bahn sind beliebt. Vor allem jüngere Fahrgäste nutzen elektronische Tickets und Online-Angebote, um sich über Änderungen im Fahrplan zu informieren. Ergeben hat das eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, für die insgesamt 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland befragt wurden.

Anzeige
Anzeige

Deutsche Bahn verzeichnet mehr Reisende

Von einer pünktlichen Ankunft kann bei der Deutschen Bahn noch immer nicht die Rede sein. Laut Tagesspiegel hat der Konzern sein eigenes Ziel im ersten Halbjahr verfehlt: Nur 63,4 Prozent der Fernverkehrszüge kamen pünktlich in den Bahnhöfen an. In der Statistik gilt ein Zug dann als pünktlich, wenn er höchstens 5:59 Minuten verspätet ist. Für das Gesamtjahr peilt die Bahn eine Quote zwischen 65 und 70 Prozent an. Als Hauptursachen für die Verspätungen werden das sanierungsbedürftige Schienennetz und zahlreiche Baustellen genannt.

Obwohl Probleme bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit regelmäßig zu Frust führen, verzeichnete die Bahn 2025 bisher mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr nutzten nach eigenen Angaben 943 Millionen Reisende die Züge des Konzerns – das sind 24 Millionen mehr als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Viele davon greifen dabei auf die verfügbaren digitalen Services der Deutschen Bahn zurück – denn im Gegensatz zum Schienennetz hat der Konzern in den vergangenen Jahren hier Schritt für Schritt aufgerüstet.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Jüngere nutzen die digitalen Services besonders oft

27 Prozent der Zugreisenden nutzen ausschließlich elektronische Tickets, die zum Beispiel in der App als QR-Code zur Verfügung stehen. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen liegt der Anteil mit 43 Prozent besonders hoch. 42 Prozent der Befragten gaben an, digitale und ausgedruckte Tickets ungefähr gleich häufig zu nutzen, während 29 Prozent der Fahrgäste nach wie vor überwiegend auf Papier setzen.

Auch bei Verspätungen spielen digitale Services inzwischen eine große Rolle: Sieben von zehn Fahrgästen informieren sich online über Änderungen oder Ausfälle. Hier liegt der Anteil in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen mit 80 Prozent ebenfalls besonders hoch. Aber auch Bahn-Kund:innen, die über 65 Jahre alt sind, informieren sich zu großen Teilen vor der Fahrt im Internet – mit 52 Prozent gilt das immerhin für mehr als jede:n Zweite:n.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auch die Erstattung bei Verspätung funktioniert digital

29 Prozent lassen sich per Push-Nachricht auf dem Smartphone über Verspätungen informieren. Kommt es tatsächlich zu Ausfällen oder Verzögerungen, bevorzugen 65 Prozent der Fahrgäste die digitale Beantragung einer Entschädigung. Immerhin: Auch das geht bei der Deutschen Bahn inzwischen komplett digital. Wer sein Ticket online gekauft hat, kann direkt über das persönliche Kund:innenkonto, auf der Website oder in der App eine Erstattung beantragen – ganz ohne umständliches Papierformular.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren