Warum deutsche Banken plötzlich alle Paypal-Zahlungen blockierten
Ende letzter Woche haben mehrere deutsche Banken Zahlungen blockiert, die ihre Kund:innen über Paypal abwickeln wollten. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch (27. August). Dadurch sollen Transaktionen in der Höhe von über zehn Milliarden Euro ausgefallen sein.
Sicherheitssystem bei Paypal ausgefallen – Banken zogen Notbremse
Das Problem lag offenbar bei Paypal. Beim US-Zahlungsdienstleister sollen Sicherheitssysteme versagt haben. Damit filtert Paypal normalerweise betrügerische Anfragen heraus.
Da diese Sicherungsebene weggebrochen ist, wurden etliche verdächtige Zahlungen ungeprüft von Paypal an Banken weitergeleitet. Deren Sicherheitssysteme sprangen daraufhin an. Die Geldhäuser stellten dann alle Transaktionen ein, die über Paypal in die Wege geleitet wurden.
„Technisches Problem“ bei Paypal
Paypal sprach nicht von einer Sicherheitspanne, sondern lediglich von einem „technischen Problem“. „Paypal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte“, hieß es.
„Wir haben die Ursache schnell identifiziert und arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Konten aktualisiert wurden“, so Paypal weiter. Teilweise musste der Zahlungsstau manuell abgearbeitet werden, schrieb die Süddeutsche Zeitung.
Auf der Hilfeseite stapelte Paypal tief. Lediglich „eine kleine Anzahl von Konten“ sei betroffen von der Dienstunterbrechung, heißt es dort.
Bayerische Landesbank mit vier Milliarden Euro betroffen
Laut Süddeutscher Zeitung waren unter anderem die Bayerische Landesbank betroffen, die alleine die Auszahlung von etwa vier Milliarden Euro blockiert hat. Auch die Hessische Landesbank und die DZ Bank zogen die Reißleine.
Durch den vorübergehenden Zahlungsstopp erhielten Händler:innen kein Geld. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen. In Deutschland nutzen über 30 Millionen Menschen Paypal.
Für Paypal kommt die Panne zur Unzeit. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein mutmaßlicher Leak von Kundendaten für Verunsicherung. Ein Hacker gab in einem einschlägigen Forum an, die Zugangsdaten von 15,8 Millionen Nutzer:innen zu besitzen. Ob die Daten echt sind, lässt sich jedoch nicht sagen.