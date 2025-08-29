Warum deutsche Banken plötzlich alle Paypal-Zahlungen blockierten

Ende letzter Woche haben mehrere deutsche Banken Zahlungen blockiert, die ihre Kund:innen über Paypal abwickeln wollten. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch (27. August). Dadurch sollen Transaktionen in der Höhe von über zehn Milliarden Euro ausgefallen sein.

Anzeige Anzeige

Sicherheitssystem bei Paypal ausgefallen – Banken zogen Notbremse

Das Problem lag offenbar bei Paypal. Beim US-Zahlungsdienstleister sollen Sicherheitssysteme versagt haben. Damit filtert Paypal normalerweise betrügerische Anfragen heraus.

Da diese Sicherungsebene weggebrochen ist, wurden etliche verdächtige Zahlungen ungeprüft von Paypal an Banken weitergeleitet. Deren Sicherheitssysteme sprangen daraufhin an. Die Geldhäuser stellten dann alle Transaktionen ein, die über Paypal in die Wege geleitet wurden.

Anzeige Anzeige

„Technisches Problem“ bei Paypal

Paypal sprach nicht von einer Sicherheitspanne, sondern lediglich von einem „technischen Problem“. „Paypal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte“, hieß es.

„Wir haben die Ursache schnell identifiziert und arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Konten aktualisiert wurden“, so Paypal weiter. Teilweise musste der Zahlungsstau manuell abgearbeitet werden, schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auf der Hilfeseite stapelte Paypal tief. Lediglich „eine kleine Anzahl von Konten“ sei betroffen von der Dienstunterbrechung, heißt es dort.

Bayerische Landesbank mit vier Milliarden Euro betroffen

Laut Süddeutscher Zeitung waren unter anderem die Bayerische Landesbank betroffen, die alleine die Auszahlung von etwa vier Milliarden Euro blockiert hat. Auch die Hessische Landesbank und die DZ Bank zogen die Reißleine.

Anzeige Anzeige

Durch den vorübergehenden Zahlungsstopp erhielten Händler:innen kein Geld. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen. In Deutschland nutzen über 30 Millionen Menschen Paypal.

Für Paypal kommt die Panne zur Unzeit. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein mutmaßlicher Leak von Kundendaten für Verunsicherung. Ein Hacker gab in einem einschlägigen Forum an, die Zugangsdaten von 15,8 Millionen Nutzer:innen zu besitzen. Ob die Daten echt sind, lässt sich jedoch nicht sagen.

Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten

4 Bilder ansehen Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten Quelle: Shutterstock/JLco Julia Amaral

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Paypal