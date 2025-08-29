Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warum deutsche Banken plötzlich alle Paypal-Zahlungen blockierten

Deutsche Banken haben kürzlich Lastschriften über Paypal gestoppt. Es ging um Beträge von über zehn Milliarden Euro. Schuld war wohl eine Panne beim US-Zahlungsdienstleister. Das steckt dahinter.

Von Sebastian Milpetz
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Warum deutsche Banken plötzlich alle Paypal-Zahlungen blockierten

Sicherheitslücke bei Paypal: Deutsche Banken zogen Reißleine (Foto: Rokas Tenys/Shutterstock)

Ende letzter Woche haben mehrere deutsche Banken Zahlungen blockiert, die ihre Kund:innen über Paypal abwickeln wollten. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch (27. August). Dadurch sollen Transaktionen in der Höhe von über zehn Milliarden Euro ausgefallen sein.

Anzeige
Anzeige

Sicherheitssystem bei Paypal ausgefallen – Banken zogen Notbremse

Das Problem lag offenbar bei Paypal. Beim US-Zahlungsdienstleister sollen Sicherheitssysteme versagt haben. Damit filtert Paypal normalerweise betrügerische Anfragen heraus.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Da diese Sicherungsebene weggebrochen ist, wurden etliche verdächtige Zahlungen ungeprüft von Paypal an Banken weitergeleitet. Deren Sicherheitssysteme sprangen daraufhin an. Die Geldhäuser stellten dann alle Transaktionen ein, die über Paypal in die Wege geleitet wurden.

Anzeige
Anzeige

„Technisches Problem“ bei Paypal

Paypal sprach nicht von einer Sicherheitspanne, sondern lediglich von einem „technischen Problem“. „Paypal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte“, hieß es.

„Wir haben die Ursache schnell identifiziert und arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Konten aktualisiert wurden“, so Paypal weiter. Teilweise musste der Zahlungsstau manuell abgearbeitet werden, schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auf der Hilfeseite stapelte Paypal tief. Lediglich „eine kleine Anzahl von Konten“ sei betroffen von der Dienstunterbrechung, heißt es dort.

Bayerische Landesbank mit vier Milliarden Euro betroffen

Laut Süddeutscher Zeitung waren unter anderem die Bayerische Landesbank betroffen, die alleine die Auszahlung von etwa vier Milliarden Euro blockiert hat. Auch die Hessische Landesbank und die DZ Bank zogen die Reißleine.

Anzeige
Anzeige

Durch den vorübergehenden Zahlungsstopp erhielten Händler:innen kein Geld. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen. In Deutschland nutzen über 30 Millionen Menschen Paypal.

Für Paypal kommt die Panne zur Unzeit. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein mutmaßlicher Leak von Kundendaten für Verunsicherung. Ein Hacker gab in einem einschlägigen Forum an, die Zugangsdaten von 15,8 Millionen Nutzer:innen zu besitzen. Ob die Daten echt sind, lässt sich jedoch nicht sagen.

Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten

4 Bilder ansehen
Mit diesen Tipps spart ihr Gebühren für Girokonten Quelle: Shutterstock/JLco Julia Amaral

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Paypal
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren