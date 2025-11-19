Anzeige
Analyse
Deutsche KI-Fabriken: Deswegen investiert Big Tech jetzt Milliarden

Digitalkonzerne pumpen Rekordsummen in deutsche Standorte, trotz deutlicher Anzeichen einer KI-Blase. Warum heute schon massiv Geld fließt – und woran der KI-Ausbau scheitern könnte.

Von Florian Zandt
6 Min.
Big Tech und heimische Großkonzerne wie die Schwarz-Gruppe investieren Milliarden in KI-Rechenzentren. (Foto: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt)

Drei Milliarden von Microsoft, fast sechs Milliarden von Google, acht Milliarden von Amazon, elf Milliarden von Schwarz Digits: Wenn es um die Investitionen in die KI-Zukunft Deutschlands geht, überbieten sich heimische und US-Firmen gerade am laufenden Band. Zwar erreichen die geplanten Ausgaben längst nicht das Niveau von so ambitionierten Projekten wie Stargate in den USA. Aber auch in diesem Preissegment lässt sich in der Theorie die deutsche Wirtschaft ankurbeln und der Rechenkapazitätsausbau hierzulande massiv beschleunigen.

Florian Zandt

Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.
