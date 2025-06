Der deutsche KI-Gipfel 2025 – KI in der Praxis erleben

KI in der Praxis erleben – mit den spannenden Speaker:innen des deutschen KI-Gipfels. (Bild: Project A Services)

Von Macher:innen für Macher:innen – KI in den Mittelpunkt rücken

Project A Services Project A begleitet Unternehmen als operativer Partner bei der digitalen Transformation. Im Fokus stehen praxisnahe Innovation, gezielter Technologieeinsatz und nachhaltiges Wachstum.

Während vielerorts noch über Potenziale von Künstlicher Intelligenz diskutiert wird, zeigt der deutsche KI-Gipfel bereits, wie die Technologie in der Praxis funktioniert. Am 7. Juli 2025 bringt Project A Services im Haus der Wirtschaft in Stuttgart Entscheider:innen aus dem Mittelstand, Technologieunternehmen und Politik zusammen – für einen Tag voller Anwendung, Austausch und Ambitionen.

Warum der KI-Gipfel zählt

Der deutsche KI-Gipfel richtet sich an all jene, die KI heute schon einsetzen – und an die, die morgen nachziehen müssen. Im Fokus stehen reale Use-Cases statt Buzzwords, konkrete Handlungsempfehlungen statt reiner Visionen. Auf der Bühne: Vertreter:innen führender Industrie- und Digitalunternehmen wie TRUMPF, der VfB Stuttgart, Isar Aerospace, Flix Tech und vieler weiterer, spannender Unternehmen.

Das Ziel: KI greifbar machen. Praxisnah, branchenübergreifend und politisch wirksam. Im Austausch zwischen Forschung, Unternehmen und politischen Entscheidungsträger:innen entsteht ein Raum für konstruktive Diskussion – aber vor allem für Handlung.

Formate, Partner:innen und Bühnen

Die Teilnehmenden erwartet mehr als Keynotes und Panels: Das Event bietet Raum für Technologien zum Anfassen, eine Matchmaking-App vernetzt gezielt Entscheider:innen – und beim exklusiven VIP-Dinner am Abend treffen Speaker:innen, Partner:innen und Medienvertreter:innen in besonderem Rahmen aufeinander. Begleitet wird der Gipfel von starken Partner:innen wie unter anderem der Kion Group, NXTGN, Böllhoff und KI Allianz.

Für wen?

Der KI-Gipfel richtet sich an Entscheider:innen aus Unternehmen, Gründer:innen, Technologieanbieter:innen, Vertreter:innen der öffentlichen Verwaltung und politische Multiplikatoren. Im Mittelpunkt: Macher:innen, die KI nicht nur verstehen, sondern verantwortungsvoll und wirkungsvoll einsetzen wollen.

Sichere dir jetzt dein Ticket – mit dem Code T3N99 zum exklusiven Sonderpreis!