Ein deutsches Forschungskonsortium soll in den kommenden Jahren ein Open-Source-Modell entwickeln, um sich von den großen KI-Playern unabhängiger zu machen. Welche Eckdaten zu dem geplanten LLM für Deutschland und die EU schon jetzt bekannt sind.

Von Marvin Fuhrmann
Deutsches Forschungskonsortium stellt SOOFI vor: Was die Open-Source-KI für die EU leisten soll

Projekt SOOFI soll Europa unabhängiger von Big Tech im KI-Bereich machen. (Foto: Shutterstock / mr_tigga)

Digitale Souveränität – also die Suche nach europäischen Lösungen statt der Abhängigkeit von Big-Tech-Unternehmen – ist ein wichtiges Thema in Deutschland und der EU. Um einen weiteren Schritt zur digitalen Unabhängigkeit zu machen, hat der KI Bundesverband jetzt SOOFI angekündigt. Unter diesem Projektnamen arbeiten künftig mehrere deutsche Wissenschaftler:innen zusammen, um ein eigenes KI-Modell für die Industrie zu schaffen und so Alternativen zu den Technologien aus den USA oder China zu bieten.

SOOFI: Was schon jetzt zum KI-Modell bekannt ist

Die Wissenschaftler:innen stammen dabei unter anderem vom Fraunhofer-Institut, der Uni Würzburg, der Uni Hannover und der TU Darmstadt. Dazu kommen KI-Expert:innen von den Startups Ellamind und Merantix Momentum sowie ein Konsortialführer des KI-Bundesverbands. Einige der verantwortlichen Institute und Unternehmen, die jetzt an SOOFI (Sovereign Open Source Foundation Models) mitarbeiten, arbeiten auch seit Anfang des Jahres daran, mit OpenEuroLLM ein europäisches Sprachmodell zu entwickeln.

Wie kann Europa seine digitale Souveränität zurückgewinnen? Alles über souveräne Software, Cloud, KI und Infrastrukturen lest ihr hier in der Titelgeschichte unseres aktuellen Heftes.

Auch SOOFI soll sich schon in der Entstehung an die geltenden Regelungen wie den AI Act halten und schlussendlich der „Wirtschaft und Gesellschaft frei zur Verfügung stehen“. Zunächst planen die Verantwortlichen ein Open-Source-Sprachmodell mit 100 Milliarden Parametern. Auf dessen Basis soll dann im nächsten Schritt ein Reasoning-Modell entwickelt werden.

Wie der KI Bundesverband betont, sind Reasoning-Modelle für die deutsche Industrie besonders wertvoll, weil sie „komplexe technische, regulatorische und organisatorische Zusammenhänge analysieren, logisch miteinander verknüpfen und auf dieser Grundlage fundierte Entscheidungen treffen können“. Zu guter Letzt sollen auf derselben Basis auch erste KI-Agenten Anwendung finden.

Das Projekt SOOFI wird dabei vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Bis Ende Juli 2026 sollen 20 Millionen Euro in das Vorhaben fließen. Die Gelder stammen dabei auch von der 8ra-Initiative, einem Zusammenschluss von zwölf EU-Staaten und verschiedenen Unternehmen, die die digitale Souveränität Europas vorantreiben wollen. SOOFI soll deshalb auch allen Mitgliedstaaten und „dem gesamten europäischen Unternehmensökosystem“ zur Verfügung stehen. Die nötige Infrastruktur wird von der Deutschen Telekom über die KI-Fabrik Industrial AI Cloud zur Verfügung gestellt.

