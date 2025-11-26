Anzeige
News
Die Beta-Phase von Alexa Plus startet in Deutschland – so kannst du mitmachen

Das KI-Upgrade von Amazons Sprachassistentin erreicht jetzt auch deutsche Nutzer:innen. Wer eine Einladung erhalten hat, kann sich noch bis Monatsende zur Testphase von Alexa Plus anmelden.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Amazons Alexa bekommt ein KI-Upgrade. (Foto: r.classen / Shutterstock.com)

Alexa Plus soll bald auch nach Deutschland kommen. Die im Februar 2025 vorgestellte neue KI-gestützte Version von Amazons Sprachassistentin war bislang nur in den USA nutzbar – vorausgesetzt, man besitzt ein kompatibles Gerät der Reihen Echo, Echo Show oder Fire TV. Wie iFun berichtet, sollen jetzt endlich auch Nutzer:innen in Deutschland die Möglichkeit bekommen, an der Beta-Phase teilzunehmen.

Amazons Alexa soll in Zukunft noch smarter werden

Die virtuelle Assistentin wurde 2014 zusammen mit dem ersten Echo-Gerät vorgstellt. Bislang konnte Alexa vor allem grundlegende Aufgaben wie das Einstellen von Weckern, das Abspielen von Musik sowie das Abrufen von Wetter- und Verkehrsinformationen bieten. Die neue KI-Version Alexa Plus soll diesen Funktionsumfang deutlich erweitern. Im Fokus stehen dabei besonders natürlichere, längere Gespräche und eine bessere Verarbeitung komplexer Zusammenhänge sowie anspruchsvollerer Anfragen.

Ähnlich wie ChatGPT oder Gemini soll Alexa Plus ihre Nutzer:innen „besser kennenlernen” und frühere Interaktionen in künftige Gespräche einbeziehen können. Auf Geräten mit Bildschirm will Amazon Inhalte wie etwa Rezepte zudem visuell ansprechender darstellen. Mögliche Anwendungsbeispiele im Alltag reichen vom Erstellen von Menü- oder Trainingsplänen bis hin zur Planung von Reisen oder Workouts mit Unterstützung der neuen KI-Funktionen.

Amazon lädt deutsche Tester ein

Seit dem Frühjahr wurde Alexa Plus schrittweise im Rahmen einer „Early Access“-Phase für Nutzer:innen in den USA freigeschaltet. Wie Heise berichtet, nehmen laut Amazon schon Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten daran teil. Prime-Mitglieder zahlen für die erweiterte KI-Version keinen Aufpreis und bleiben bei den bekannten 14,99 Dollar pro Monat beziehungsweise 139 Dollar im Jahr. Alternativ lässt sich ein separates Abo für 19,99 Dollar pro Monat buchen.

In Deutschland kontaktiert Amazon derzeit potenzielle Tester:innen per E-Mail und lädt sie zur Teilnahme an der Beta-Phase ein. Wer sich bis Ende des Monats registriert, gehört offiziell zu den ersten Personen hierzulande, die Alexa Plus ausführlich ausprobieren können. Wer keine E-Mail bekommt, bleibt allerdings außen vor. Selbst anmelden kann man sich für die Beta-Phase nicht. Laut Hifi fällt das Feedback aus den USA bislang gemischt aus – unter anderem, weil einige angekündigte Funktionen noch fehlen. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass Amazon den Deutschlandstart zunächst in einem kleineren Rahmen testet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Alexa Plus könnte ab 2026 für alle verfügbar sein

Welche Voraussetzungen für die Teilnahme an der Beta-Phase erfüllt sein müssen, hat Amazon unklar gelassen. Fest steht allerdings, dass ein aktuelleres Echo-Gerät benötigt wird, um Alexa Plus testen zu können. Ein offizielles Startdatum für Deutschland steht bislang ebenfalls nicht fest. Die jetzt beginnende Testphase deutet aber darauf hin, dass die breitere Einführung Anfang 2026 möglich sein könnte. Für alle, die Alexa Plus nicht abonnieren möchten, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Die klassische Alexa-Version inklusive grundlegender Funktionen wie Wecker, Musik und Wetter soll weiterhin kostenlos verfügbar bleiben – auch ganz ohne KI.

