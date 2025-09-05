Die eingängigsten Songs aller Zeiten? Top 5 von ChatGPT, Gemini und Copilot

Was macht einen eingängigen Song aus? KI glaubt, die Antwort zu haben. Wie CNET berichtet, sind sich Tools wie ChatGPT, Gemini und Copilot allerdings nicht einig, wenn es darum geht, eine Liste der besten Lieder zu definieren.

Diese Faktoren sind für einen Ohrwurm entscheidend

Schon im Jahr 2014 hat das im englischen Manchester ansässige Museum of Science and Industry eine Top-20-Liste mit Songs herausgegeben, die es als die eingängigsten aller Zeiten bezeichnet. Grundlage für das Ranking war eine Studie mit 12.000 Personen, die im Rahmen eines Online-Spiels so viele Lieder wie möglich erkennen mussten. Die Songs, die am schnellsten erkannt wurden, landeten auf der Liste. Auf Platz eins schaffte es Wannabe von den Spice Girls, gefolgt von Lou Begas Mambo No. 5 und Eye of the Tiger von Survivor. Die durchschnittliche Gesamtzeit, die benötigt wurde, um einen Titel zu erkennen, betrug fünf Sekunden.

Die Studie lässt aber einige Fragen offen. Ist ein Lied, das man schnell wiedererkennt, wirklich eingängig? Schließlich erkennt man auch Songs aus Werbespots oder die Nationalhymne, will deshalb aber nicht zwangsläufig auf eine Tanzfläche stürmen. Laut ChatGPT wird die Eingängigkeit eines Songs von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei auch der kulturelle Kontext eine Rolle spielt. „Ein ‚eingängiger‘ Song ist ein Song, der sich leicht im Kopf festsetzt (ein Ohrwurm) und Lust macht, mitzusingen, mitzusummen oder mitzuwippen“, so der KI-Chatbot. Sich wiederholende Refrains und Hooks, einfache Melodien und ein starker Beat können außerdem zur Eingängigkeit beitragen.

Werden verschiedene KI-Tools nach einer Liste der eingängigsten Songs befragt, fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Aber auch wenn jeder Chatbot eine eigene Mischung zusammenstellt, zeigt sich, dass in der gesamten Auswertung oft Lieder auftauchten, die schon das Museum of Science and Industry in seiner Studie nannte. Ein Grund dafür kann sein, dass die KI-Modelle die Liste zum Teil einfach übernommen haben.

Die Top 5 von ChatGPT:

Village People: Y.M.C.A. ABBA: Dancing Queen Michael Jackson: Billie Jean Cyndi Lauper: Girls Just Want to Have Fun Spice Girls: Wannabe

Die Top 5 von Gemini:

Journey: Don’t Stop Believin‘ Queen: Bohemian Rhapsody Mark Ronson feat. Bruno Mars: Uptown Funk Bon Jovi: Livin‘ on a Prayer Beyoncé: Single Ladies (Put a Ring on It)

Die Top 5 von Microsoft Copilot:

Ed Sheeran: Shape of You Carly Rae Jepsen: Call Me Maybe Adele: Rolling in the Deep The Killers: Mr. Brightside Backstreet Boys: I Want It That Way

Trends auf Social Media spielen heute eine große Rolle

„Die Beats pro Minute haben viel damit zu tun“, sagt Mark Pomeroy, der 35 Jahre lang auf privaten Veranstaltungen als DJ aufgelegt hat. Dem stimmt auch ChatGPT zu. Laut dem KI-Bot liebt der Mensch es, Bewegungen mit Rhythmen zu synchronisieren: „Tempi, die dem natürlichen Rhythmus des Menschen entsprechen – wie Gehen (etwa 100 bis 120 BPM) oder Herzschläge (60 bis 100 BPM) – wirken besonders ansprechend.“ Auch soziale Medien spielen heute eine wichtige Rolle: Vor allem Instagram und Tiktok tragen dazu bei, dass Songs viral gehen und sich in den Köpfen der Menschen festsetzen. Das kann auch dazu führen, dass eingängige Songs, die vor Jahrzehnten beliebt waren, heute ein Comeback feiern.

