Die Erde hat einen „Mond auf Zeit“: Was das für die Wissenschaft bedeutet

Herzlich Willkommen: Ein Asteroid ist unser neuer Begleiter für die nächsten 50 Jahre. (Symbolfoto: buradaki/Shutterstock)

Die Erde hat einen neuen Begleiter an ihrer Seite. Die Nasa bestätigt, dass der Asteroid 2025 PN7 seit Juli in einer Quasi-Mond-Umlaufbahn um die Sonne unterwegs ist – eng gekoppelt an die Bewegung unseres Planeten.

Der verhältnismäßig kleine Brocken mit rund 20 bis 30 Metern Durchmesser wird der Erde über Jahrzehnte folgen, ohne ihr jedoch jemals zu nah zu kommen. Nach Berechnungen des Jet Propulsion Laboratory (JPL) wird 2025 PN7 uns voraussichtlich noch etwa 50 Jahre begleiten, bevor seine Bahn sich wieder löst.

Ein neuer Quasi-Satellit für die Erde

2025 PN7 wurde laut Earth.com erstmals am 9. August vom Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) auf Hawaii gesichtet. Um die ungewöhnliche Bahn zu bestätigen, werteten Forschende anschließend Daten von mehreren Observatorien aus. Die Analyse ergab eindeutig: Der Asteroid bewegt sich in einer sogenannten Quasi-Satelliten-Konfiguration.

Das bedeutet: Der Asteroid umkreist eigentlich nicht die Erde, sondern die Sonne, bleibt dabei aber über lange Zeiträume in der Nähe unseres Planeten. Der Grund dafür ist eher Zufall als Anziehungskraft. Er wird nämlich nicht von der Gravitation der Erde in der Bahn gehalten, diese „zupft“ nur gelegentlich etwas an ihm. Daher ist er kein echter Mond, sondern ein Quasi-Mond.

Seine Bahn entspricht eher einer Schleife um unseren Planeten, als einer perfekten Umrundung.

Wie nah kommt 2025 PN7 der Erde?

Laut Nasa hält der Asteroid Abstand. Sein nächster bekannter Vorbeiflug findet am 5. August 2026 statt. Dann wird er uns bis auf sechs Millionen Kilometer nahekommen – das entspricht etwa 15-facher Mondentfernung. Ein Einschlagsrisiko besteht zu keinem Zeitpunkt.

Astronom:innen gehen davon aus, dass 2025 PN7 bereits Anfang Juli 2025 in die Quasi-Satellitenbahn eintrat. Der Status wird sich allerdings wieder ändern: In rund fünf Jahrzehnten wird der Asteroid laut JPL durch Gravitationsstörungen aus dieser Bahn herausgedrückt und in einen normalen Sonnenorbit übergehen.

Der siebte bekannte Quasi-Mond der Erde

2025 PN7 ist nicht der erste Asteroid dieser Art. Die Erde hatte bereits mehrere Quasi-Monde – darunter 2003 YN107, 2016 HO3 oder 2023 FW13. 2025 PN7 ist jedoch erst der siebte bestätigte Fall überhaupt.

Die Objekte sind für die Forschung wertvoll, weil sie der Erde regelmäßig nahekommen, ohne dabei zu gefährden. Sie erlauben es Wissenschaftler:innen, Proben zu nehmen und Dynamiken von Resonanzbahnen besser zu verstehen – besonders jene, die durch die Gravitationswirkung großer Planeten entstehen.

Warum solche Objekte selten sind

Quasi-Satelliten benötigen ein äußerst feines Gleichgewicht aus relativer Geschwindigkeit, Bahnresonanz und Gravitationseinflüssen. Schon geringe Störungen können sie aus ihrer Konfiguration lösen.

Deshalb halten sich solche Objekte meist nur einige Jahrzehnte in Erdnähe – genauso, wie es nun auch bei 2025 PN7 erwartet wird.

