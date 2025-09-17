Anzeige
MIT Technology Review Infografik
Die größten Hürden für Frauen in der IT – unsere Statistik der Woche zeigt sie

Es gibt zwar einen Aufwärtstrend beim Anteil von Frauen in der IT-Branche, aber dieser steigt nur zögerlich. Noch immer gibt es strukturelle Hindernisse, die dafür sorgen, dass weibliche Fachkräfte in dem Sektor aufsteigen und dort verbleiben. Unsere Infografik zeigt, welche es sind.

Von René Bocksch
2 Min.
Die größten Hürden für Frauen in der IT – unsere Statistik der Woche zeigt sie
Anteil von Frauen in der IT-Branche. (Symbolgrafik: Statista)

Der Frauenanteil in IT-Berufen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren zwar gestiegen – aber nur langsam. Von rund 15,8 Prozent im Jahr 2012 auf 18,6 Prozent im Jahr 2024. Damit bleibt die Branche weiterhin männlich dominiert. Selbst in einem der dynamischsten und zukunftsweisendsten Berufsfelder gelingt es bislang nicht, Geschlechterparität auch nur annähernd zu erreichen.

Gründe für den geringen Frauen-Anteil in der IT

Eine Bitkom-Umfrage unter Unternehmen zeigt, woran das liegt: Die größten Hürden für Frauen in der IT sind struktureller Natur. An erster Stelle steht der erschwerte Wiedereinstieg nach einer Familienpause – ein Problem, das 59 Prozent der befragten Unternehmen benennen. Auch traditionelle Rollenbilder (53 Prozent), fehlende Netzwerke unter Frauen (52 Prozent) und eine männlich geprägte Unternehmenskultur (50 Prozent) werden häufig genannt. Diese Faktoren wirken nicht nur abschreckend, sondern erschweren auch den langfristigen Verbleib von Frauen in der Branche.

Frauen in IT. (Grafik: Statista)

Wie groß die Gender-Pay-Gap ist

Hinzu kommt, wie unsere Grafik von Statista zeigt, eine anhaltende Gender-Pay-Gap. Laut Gehaltsdaten aus dem Jahr 2023 verdienen Frauen in IT-Berufen bei gleicher Qualifikation zwischen 5 und 13 Prozent weniger als Männer. Besonders groß ist die Lücke auf höheren Hierarchieebenen: In der Bereichsleitung beträgt der Unterschied sogar 19 Prozent. Während Männer dort im Schnitt 128.400 Euro verdienen, kommen Frauen nur auf 108.000 Euro. Auch in der Team- und Abteilungsleitung liegen die Gehälter der Frauen deutlich darunter.

Es reicht also nicht, Frauen für IT-Berufe zu begeistern – sie müssen auch bleiben wollen. Dafür braucht es strukturelle Veränderungen in Unternehmen, gezielte Förderprogramme und eine Kultur, die Diversität nicht nur duldet, sondern aktiv gestaltet. Denn der Fachkräftemangel in der IT lässt sich nicht lösen, solange das Potenzial von über der Hälfte der Bevölkerung nicht ausgeschöpft wird.

Mehr zur Statistik der Woche:

