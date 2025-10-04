Anzeige
News
Die „Hand Gottes“ im All: Ein Rätsel, das die Forschung herausfordert

Ein gewaltiges kosmisches Objekt, abgelichtet von den besten Teleskopen. Das Ergebnis: Einige seiner wichtigsten Merkmale sind im entscheidenden Moment einfach nicht vorhanden. Die Daten werfen neue Fragen auf.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Die „Hand Gottes“ im All: Ein Rätsel, das die Forschung herausfordert
Das Chandra-Röntgenobservatorium und seine Oberstufe, kurz nachdem das Weltraumteleskop am 23. Juli 1999 in die Erdumlaufbahn gebracht wurde. (Bild: Nasa)

Was auf den ersten Blick wie ein eindrucksvolles neues Bild der als „Hand Gottes“ bekannten Himmelsstruktur aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als handfestes wissenschaftliches Rätsel. Ein internationales Team von Astronom:innen hat Daten des Chandra-Röntgenteleskops der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit brandneuen Beobachtungen eines Radioteleskops in Australien kombiniert. Das Ergebnis zeigt klare Widersprüche, die etablierte Modelle in Frage stellen.

Die Studie, geleitet von der Astronomin Shumeng Zhang von der Universität in Hongkong, wurde im renommierten The Astrophysical Journal veröffentlicht. Sie liefert den bisher detailliertesten Blick auf den Pulsarwindnebel MSH 15–52 und den dazugehörigen Supernova-Überrest RCW 89.

Unsichtbare Finger und ein Phantom-Jet

Im Zentrum des Geschehens steht der Pulsar B1509–58. Das ist der extrem dichte, nur rund 20 Kilometer große Überrest eines massereichen Sterns, der sich fast siebenmal pro Sekunde um die eigene Achse dreht. Seine immense Energie und sein ultrastarkes Magnetfeld erzeugen einen Sturm aus hochenergetischen Teilchen, der den 150 Lichtjahre umspannenden Nebel formt und zum Leuchten anregt.

Die neuen, hochauflösenden Radiodaten des Australia Telescope Compact Array (ATCA) zeigen eine komplexe Struktur aus feinen Filamenten, die exakt dem von den Forscher:innen erwarteten Verlauf des Magnetfeldes folgen. Der Abgleich mit den Röntgenbildern des Chandra-Observatoriums der Nasa offenbarte jedoch die große Überraschung. Stellt euch vor, ihr vergleicht ein normales Foto mit einem Röntgenbild derselben Person und auf dem Röntgenbild fehlen plötzlich entscheidende Körperteile. So ähnlich geht es dem Team um Zhang gerade.

Prominente Strukturen, die im Röntgenlicht deutlich als heller Jet und als innere „Finger“ der Hand zu sehen sind, existieren in den Radiodaten schlicht nicht. Sie sind für das Radioteleskop vollkommen unsichtbar. Dies deutet darauf hin, dass die Teilchen, die für die Röntgenstrahlung verantwortlich sind, einer anderen physikalischen Quelle entspringen müssen als jene, die die Radiowellen erzeugen. Eine mögliche Erklärung ist, dass extrem energiereiche Partikel aus einer Stoßwelle nahe dem Pulsar „durchsickern“ und sich entlang der Magnetfeldlinien bewegen, ohne dabei die für das ATCA messbare Radiostrahlung zu emittieren.

Auch der Supernova-Überrest passt nicht ins Bild

Das zweite Rätsel verbirgt sich im oberen Bereich des Bildes, im Supernova-Überrest RCW 89. Dort, wo die Röntgenaufnahmen eine scharfe Kante zeigen, die als äußere Explosionswelle der ursprünglichen Sternenexplosion interpretiert wird, herrscht im Radiobereich ebenfalls Stille. Üblicherweise sollte eine solche Stoßfront in jungen Supernova-Überresten eine helle Radioquelle sein. Warum sie es hier nicht ist, bleibt unklar.

Diese neuen Erkenntnisse sind kein Rückschlag, sondern ein typischer Schritt im wissenschaftlichen Prozess. Sie zeigen, dass die physikalischen Vorgänge in und um Pulsarwindnebel deutlich komplexer sind als bisher angenommen. Die Kombination verschiedener Teleskop-Daten liefert hier kein fertiges Gesamtbild, sondern macht die Lücken im bisherigen Verständnis erst sichtbar. Anstatt einfache Antworten zu geben, hat die moderne Technik hier präzisere und schwierigere Fragen formuliert.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

