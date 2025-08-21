Anzeige
Die Kernleistung als teures Add-on: Wie das PS-Abo von Volkswagen zum Tabubruch wird

Ein Auto mit eingebauter Leistungsbremse, die sich nur gegen Monatsgebühr lösen lässt: Volkswagen wagt ein Experiment, das mehr Fragen nach Vertrauen als nach Technik aufwirft – und für die Wolfsburger zur Blaupause für weitere Abos werden könnte.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Mehr PS gegen einen Monatspreis: Volkswagen stellt die Toleranz seiner Kunden auf die Probe (Foto: Volkswagen)

Volkswagen wagt einen Schritt, der fast zwangsläufig für Kopfschütteln sorgt. Ab dem Modelljahr 2025 können Besitzer:innen des ID.3 Pro ein Leistungs-Upgrade freischalten: statt der serienmäßigen 204 PS gibt es dann 231 PS – allerdings nicht als Einmalzahlung, sondern im Abo. 18,90 Euro monatlich oder 189 Euro im Jahr kostet das digitale Doping für den Elektromotor.

Tobias Weidemann

Tobias Weidemann ist Redakteur für E-Commerce- und Online-Marketing-Themen, schreibt außerdem über weitere Themenbereiche der Digitalwirtschaft wie New Finance, Fintech, Startups und Business-IT. Er arbeitet regelmäßig für t3n Online und Print sowie für den t3n Podcast.
