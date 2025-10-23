Die KI-Browser kommen – worauf sich das Marketing einstellen muss

Mit dem Launch seines KI-Browsers Comet hat Perplexity vor wenigen Wochen einen neuen Standard für die Internetnutzung gesetzt. Und auch OpenAI hat mit seinem Atlas jetzt nachgezogen. Die klassische Eingabe einer Webadresse oder Suche über eine Suchmaschine wird durch ein zentrales Chatfenster ersetzt. Nutzer:innen stellen eine Frage – und erhalten eine direkte, KI-generierte Antwort. Ergänzt wird das Interface durch integrierte Apps wie E-Mail, Kalender oder Wetter. Zwar lässt sich noch eine URL manuell eingeben, doch die Nutzung über Prompts dürfte sich schnell durchsetzen. Perplexity spricht von einem Wandel „vom Browsen zum Denken“. Der Browser ersetzt nicht nur Tabs und Suchleisten, sondern organisiert Informationen automatisch und kontextabhängig. Für das Marketing bedeutet das: Das Web wird nicht mehr durch Klicks erschlossen, sondern durch KI-gesteuerte Zusammenfassungen.

Die KI-Browser könnten ein Game-Changer werden, denn in diesem neuen Ökosystem dient Content nicht länger primär der Nutzerinteraktion auf einer Website. Er wird von der KI selektiert, interpretiert und in eigenen Antworten verarbeitet. Die Sichtbarkeit einer Marke hängt also nicht mehr davon ab, ob Nutzer:innen auf einen Link klicken – sondern ob Inhalte als Quelle in KI-Antworten auftauchen.

Statt ausschließlich auf organische Rankings zu setzen, muss der Content von Large Language Models erkannt, verstanden und zitiert werden können. Die Anzahl der Websitebesuche wird dadurch deutlich sinken. Klassische Publisher-Vermarktungsmodelle kommen auf diese Weise ins Schwanken und Online-Displaywerbung verliert Reichweite.

Monetarisierung wandert ins Modell der Plattformen

Die gute Nachricht: Ohne die Inhalte-Anbieter ist auch eine Künstliche Intelligenz hilflos. Den Anbietern ist dies durchaus bewusst. So hat Perplexity kürzlich ein eigenes Abo-Modell gestartet, das Publisher direkt einbindet. Abonnenten von Comet Plus erhalten direkten Zugriff auf die Inhalte der teilnehmenden Publisher und ermöglichen ihren KI-Assistenten die Aufgaben auf diesen Websites zu erledigen. Die User profitieren von direkten Antworten. Wer als Anbieter häufig in KI-Antworten zitiert wird, soll an den Abo-Einnahmen beteiligt werden. Bis zu 80 Prozent der Einnahmen sollen an Inhalte-Anbieter ausgeschüttet werden.

Modelle wie dieses bieten für Publisher künftig neue Erlösquellen, stellen aber auch neue Anforderungen. Denn nur Inhalte mit hoher Relevanz und Qualität werden berücksichtigt. Gleichzeitig verlieren klassische Vermarktungsmodelle – etwa Display-Werbung oder Page Impressions – an Wirkung, wenn Inhalte nicht mehr auf der Originalseite konsumiert werden. Während eine neue Einnahmequelle erschlossen wird, brechen alte weg. Die große Frage für Publisher ist, ob auf lange Sicht die neuen Möglichkeiten die bisherigen Monetarisierungsmaßnahmen gleichwertig ersetzen können.

Werbung wird in das Interface integriert

Eine weitere Herausforderung für die Inhalteanbieter ist, dass auch die KI-Firmen immer lauter über eine Werbevermarktung nachdenken und damit ein neuer Wettbewerb um die knappen Werbebudgets der Advertiser entsteht. OpenAI hat für ChatGPT Werbung nicht kategorisch ausgeschlossen. Elon Musk hat sie für Grok bereits angekündigt. Und Perlexity experimentiert seit längerer Zeit bereits mit Werbeanzeigen in seinen Antworten. Die Lage entwickelt sich dynamisch.

Das stellt die Markenführung vor neue Herausforderungen: Da die Zahl klassischer Websitebesuche definitiv sinkt, werden auch datenbasierte Marketingprozesse erschwert. Ohne direkten Kontakt zu den Nutzenden verlieren Unternehmen den Zugang zu First- und Zero-Party-Daten, die datenschutzkonform für das Targeting genutzt werden können. Daher sind neue Strategien gefragt: Wer Daten sammeln will, muss sich intelligente Touchpoints schaffen – außerhalb der eigenen Website. Beispielsweise in Form von interaktiven Tools, Gated Content oder personalisierte Services.

Hinzukommt: Wenn KI-Systeme entscheiden, wo und wie ein Markenname auftaucht, steigt das Risiko unpassender oder problematischer Kontexte. Auch Brand Safety wird damit zu einem dynamischen, KI-basierten Thema, das aktives Monitoring und passende Tools erfordert.

Fazit: KI-Browser zwingen das Marketing zum Umdenken

Die Einführung von KI-Browsern wie Perplexity Comet und OpenAIs Atlas markiert den Beginn einer neuen Ära. Marken müssen lernen, für Maschinen sichtbar zu werden, nicht nur für Menschen.

Wer im Zeitalter der KI-Browser sichtbar bleiben will, muss:

• Inhalte stark strukturieren

• auf präzise, referenzierbare Quellen setzen

• für die KI Kontext schaffen, um als Original zitiert zu werden

• alternative Monetarisierungswege über Plattformen und Tools prüfen

• die Markensicherheit aktiv managen

Klassische Kennzahlen wie Klicks oder Verweildauer verlieren an Bedeutung – stattdessen zählt, ob Inhalte von KIs genutzt und weiterverarbeitet werden. Während sich den Werbetreibenden in den KI-Browsern neue Werbemöglichkeiten eröffnen, müssen Inhalte-Anbieter darauf hoffen, an den neuen Einnahmen der KI-Anbieter beteiligt zu werden. Wie das funktionieren könnte, zeigt Perplexity mit seinem Abo-Angebot. In jedem Fall sollten Marketer wach bleiben: Was heute noch unter „trial and error“ läuft, kann schon morgen ein etabliertes Modell sein.