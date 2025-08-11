Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Analyse
Verpasse keine News mehr!

Die Macht von Visa und Mastercard: Wie die großen Zahlungsdienstleister nicht nur den Gaming-Markt beeinflussen

Im Zahlungsverkehr entscheidet nicht immer das Gesetz – sondern oft ein Regelwerk, das privatwirtschaftlich definiert wird. Der Streit um ein kontroverses Onlinespiel bei Steam wirft ein Schlaglicht auf die Rolle der Zahlungsdienstleister – und wirft die Frage auf, wie mächtig Visa und Mastercard wirklich sind.

Von Tobias Weidemann
6 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Die Macht von Visa und Mastercard: Wie die großen Zahlungsdienstleister nicht nur den Gaming-Markt beeinflussen

Wie mächtig sind die Zahlungssysteme wirklich? (Foto: Africa Studio/Shutterstock)

Ein Streit um einige Spiele auf Steam erhitzt die Gemüter und führte dazu, dass die Nutzer:innen von Spieleplattformen in Massen bei Zahlungsdiensten wie Mastercard und Visa die Hotlines belagerten. Auslöser des aktuellen Konflikts ist ein Spiel, das auf der Plattform erhältlich war und aufgrund der Darstellung nicht einvernehmlicher Sexualität scharfe Kritik hervorrief. Eine australische Nichtregierungsorganisation, die enge Verbindungen zu christlich-fundamentalistischen Kreisen pflegt, forderte Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard, Paypal und Stripe dazu auf, gegen solche Inhalte vorzugehen. Nachdem Steam auf die Kritik zunächst nicht reagiert hat, rief die Organisation ihre Unterstützer zu einer gezielten Beschwerdeaktion bei den Zahlungsdienstleistern auf. Diese zeigten Wirkung: Die Spieleplattformen Steam und Itch.io entfernten zahlreiche Games oder machten sie unauffindbar, offenbar auf Druck der Zahlungsabwickler.

Weiterlesen mit Plus-Abo
Jetzt testen
  • Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
  • t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
  • Reduzierte Werbung
  • Wöchentlicher Newsletter
0,00 € / Monat

im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro Monat

Jetzt testen
Tobias Weidemann

Tobias Weidemann ist Redakteur für E-Commerce- und Online-Marketing-Themen, schreibt außerdem über weitere Themenbereiche der Digitalwirtschaft wie New Finance, Fintech, Startups und Business-IT. Er arbeitet regelmäßig für t3n Online und Print sowie für den t3n Podcast.
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren