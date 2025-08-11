Die Macht von Visa und Mastercard: Wie die großen Zahlungsdienstleister nicht nur den Gaming-Markt beeinflussen

Ein Streit um einige Spiele auf Steam erhitzt die Gemüter und führte dazu, dass die Nutzer:innen von Spieleplattformen in Massen bei Zahlungsdiensten wie Mastercard und Visa die Hotlines belagerten. Auslöser des aktuellen Konflikts ist ein Spiel, das auf der Plattform erhältlich war und aufgrund der Darstellung nicht einvernehmlicher Sexualität scharfe Kritik hervorrief. Eine australische Nichtregierungsorganisation, die enge Verbindungen zu christlich-fundamentalistischen Kreisen pflegt, forderte Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard, Paypal und Stripe dazu auf, gegen solche Inhalte vorzugehen. Nachdem Steam auf die Kritik zunächst nicht reagiert hat, rief die Organisation ihre Unterstützer zu einer gezielten Beschwerdeaktion bei den Zahlungsdienstleistern auf. Diese zeigten Wirkung: Die Spieleplattformen Steam und Itch.io entfernten zahlreiche Games oder machten sie unauffindbar, offenbar auf Druck der Zahlungsabwickler.