Die Snippet-Methode: So erstellst du KI-Bilder mit wiederverwendbaren Prompt-Bausteinen
Auf der Suche nach mehr Kontrolle über KI-Bilderstellung stößt man schnell auf komplexe Master-Prompts – fertige, aber starre Vorlagen, die oft schwer nachvollziehbar, überfrachtet und stark vom KI-Modell abhängig sind. Die Snippet-Methode geht einen anderen Weg: Du kombinierst kurze, modulare Textbausteine, die jeweils eine spezifische Bildeigenschaft steuern.
Ralf Theil entwickelt für t3n Skills praxisnahe Lernformate für digitale Professionals. Als erfahrener Redakteur begeistert er sich für klare Inhalte, KI-Tools mit Nutzwert – und dafür, Lernen im Arbeitsalltag möglich zu machen.