Die Uhr tickt: Wie alt bin ich wirklich?

Wer beim Blick auf die Geburtstagskerzen denkt: „Ich fühle mich aber noch gar nicht so alt“, hat womöglich ein bisschen recht. Es führt zwar kein Weg am Altern vorbei, aber nicht alle Körper altern gleich schnell. Während manche 50-Jährigen erfolgreich Marathon laufen, geraten andere schon beim Treppensteigen aus der Puste. Sind die Organe, die Zellen und die DNA fitter und arbeiten fehlerfreier, als es bei den Altersgenossen im Schnitt der Fall ist, ist man laut Alternsforschung „biologisch jünger“, altert langsamer und bekommt es erst später mit altersbedingten Erkrankungen zu tun.