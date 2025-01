Die Wahrheit hinter dem Crysis-Meme: Entwickler erklärt die extremen Hardware-Anforderungen

Cevat Yerli sagte gegenüber PCGamer, er wollte damals ein Spiel auf den Markt bringen, das nicht altert. Yerli ist Mitgründer des Studios Crytek, das den Ego-Shooter Crysis entwickelt und im November 2007 auf den Markt gebracht hat. Wer den Hintergrund nicht kennt: Crysis ist ein Spiel, das so anspruchsvoll war, dass es selbst Highend-Rechner der damaligen Zeit an ihre Grenzen brachte.

„Can it run Crysis?“ Kann es das Videospiel Crysis ausführen? Dieser Satz hat sich längst zum Meme entwickelt, wenn es um die Leistungsfähigkeit neuer Gaming-Hardware geht. Jetzt kommt raus: Was bei damaligen Gamern für Frust sorgte, war von den Entwicklern beabsichtigt.

„Ich wollte sicherstellen, dass Crysis nicht altert, dass es zukunftssicher ist. Das heißt: Wenn ich es in drei Jahren spielen würde, sollte es besser aussehen als heute“, sagte Yerli gegenüber PCGamer. Laut Yerli war die höchste Grafikeinstellung gar nicht für 2007, sondern für Hardware im Jahr 2010 und darüber hinaus entwickelt worden.

Noch ist offenbar Luft nach oben: Der Youtube-Kanal Digital Foundry testete 2020 das Spiel mit einem leistungsstarken System der damaligen Zeit auf seine Bildrate (FPS) – und schaffte nicht einmal über die 30-FPS-Grenze bei einer Auflösung von 1168 × 665 Pixel.

Spiel setzte innovative Grafik-Technologien um

Yerli war laut PCGamer wohl so darauf fokussiert, Dschungel-Simulationen (die Umgebung im Spiel) zu perfektionieren, dass die anderen Entwickler daraus einen Running-Gag machten: „One tree has more technology built in than the entire algorithm for rendering Far Cry.“ Übersetzt: In Crysis steckt in einem Baum mehr Technologie als im gesamten Algorithmus für das Rendering von Far Cry. Far Cry ist ein weiterer, sehr bekannter und erfolgreicher Titel des Studios.

Bei der Entwicklung von Crysis wurde sogar ein Team nach Haiti geschickt, um die tropische Umgebung zu dokumentieren und Referenzen für eine dynamische Beleuchtung zu haben. Auch eine neue Form der Lichtstreuung wurde implementiert und machte das Spiel dementsprechend anspruchsvoll.

