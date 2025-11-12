Die wichtigsten Begriffe der Quantenmechanik erklärt: Zustand
In der klassischen Physik fasst der Zustand eines Systems alle Parameter zusammen, die nötig sind, um seine aktuellen Eigenschaften vollständig zu beschreiben. Wirft man einen Ball, machen seine Position und seine Geschwindigkeit seinen Zustand aus. Beide Größen lassen sich einfach messen. In der Quantenphysik verbirgt sich hinter dem Begriff „Zustand“ eine gewaltige Komplexität.
