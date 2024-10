Diese 10 Jobs klingen fake – sind aber echt (gewesen)

Manche Jobs sind fast zu schön, um wahr zu sein. Andere kosten definitiv mehr als Überwindung - wie das professionelle Schieben von Passagieren in den vollen Zug. (Foto: 2p2play/Shutterstock)

Kein Bock auf 0815-Jobs? Dann könnte euch vielleicht der Job als professioneller Fahrgastschieber in Japan anlachen. Vielleicht wollt ihr es aber auch eher diskret und trauert auf Beerdigungen gegen eine Gage. Bei manchen Jobangeboten muss man zweimal hinschauen, aber es gibt sie wirklich.

Anzeige Anzeige

Traumjob oder Horror?

Manche von euch würde vermutlich nichts lieberes tun als gemütlich im Bett zu liegen und dafür auch noch Kohle zu kassieren. Das gibt es tatsächlich. Für eine Studie muss man wirklich 30 Tage lang… rumliegen. Andere Angebote stellen euch als Testesser ein. Allerdings nicht für ein 5-Sterne-Menü-Festschmaus, sondern für menschliche Qualitätschecks von Premiumtierfutter.

Dabei ist der Verdienst ganz unterschiedlich. Manche Berufe sind dabei mehr Berufung. Andere Jobs können euch wenige tausend bis über hunderttausend Euro im Jahr in die Kasse spülen. Dabei müsst ihr bereit sein, auch einmal etwas Risiko einzugehen und am Ende sogar abzutauchen: Zum Beispiel als Golfballtaucher oder Unterwasserpizzalieferant. Mehr erfahrt ihr in unserer Bildergalerie.

10 absurde Jobs, die aber echt sind:

10 Bilder ansehen Diese Jobs klingen fake - sind aber echt (gewesen) Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema