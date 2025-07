Prompt Engineering und Co.: Diese 5 KI-Skills entscheiden über deine Zukunft im Job

Vor einigen Wochen habe ich ein internes Memo zur Zukunft von KI und ihrer Bedeutung für uns alle an meine Mitarbeitenden bei Fiverr geschickt. Das Memo hatte eine klare Botschaft: Wer jetzt nicht mit KI arbeitet, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Ich schrieb: “KI wird eure Jobs übernehmen. Ja, sie nimmt mir auch meinen Job weg. Das ist ein Weckruf.”

Anzeige Anzeige

Ich entschloss mich dazu, weil mein Team ein Recht auf Klarheit statt auf Schönfärberei hat. Aber auch die breitere Öffentlichkeit, die genau beobachtet, wie Unternehmen mit Wendepunkten wie diesen umgehen, sollte nicht im Dunkeln gehalten werden. Also veröffentlichte ich das Memo auf X.

Meine Gedanken zur Rolle von KI für unsere Arbeitsplätze waren allerdings keine reine „Anweisung von oben”, sondern vor allem eine Reaktion auf die Energie, die ich sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch außerhalb wahrgenommen habe. Die Menschen um mich herum wirkten bei diesem Thema nervös und unsicher. Deshalb sprach ich das aus, was gesagt werden musste. Ohne die Zukunft künstlich zu beschönigen, sondern sie ehrlich zu beschreiben.

Anzeige Anzeige

5 Thesen zu den KI-Skills der Zukunft

Meine Nachricht wurde nicht nur intern intensiv diskutiert, sondern auch auf X zum regen Gesprächsthema. Offenbar hatte ich einen Nerv getroffen: Der Beitrag wurde millionenfach ausgespielt, es gab mehrere tausend Reposts. Die Unsicherheit ist groß, aber die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen, ist mindestens genauso stark. Das sind meine fünf wichtigsten Thesen:

Die neuesten KI-Lösungen im eigenen Fachgebiet meistern

Wer weiterhin relevant bleiben will, muss die besten KI-Lösungen für das eigene Arbeitsfeld kennen und anwenden. Programmierer:innen profitieren beispielsweise von Tools, die die Code-Generierung und Fehlerbehebung erheblich beschleunigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Kundenservice helfen KI-basierte Ticketlösungen dabei, Anfragen schneller und präziser zu beantworten. Jurist:innen nutzen spezialisierte Tools zur automatisierten Vertragsprüfung oder zur datenbasierten Risikoeinschätzung mittels Legal Analytics. Wer versteht, wie KI den eigenen Workflow verbessern kann, steigert seine Produktivität und schafft kreative Freiräume. Denn ein technologisches Grundverständnis ist kein „Nice-to-have” mehr.

Wissensträger:innen im Team identifizieren und nutzen

Erfahrene Mitarbeitende, die KI-Tools schon erfolgreich nutzen, sind wertvolle Wissensquellen. Sie geben ihr Know-how in Workshops, internen Foren oder Mentoring-Sessions weiter. So kommen neue Tools schneller zum Einsatz und bewährte Best Practices werden im Team sichtbar. Das gemeinsame Ausprobieren fördert den Austausch und sorgt dafür, dass die Akzeptanz für neue Technologien steigt und ihre Einführung leichter gelingt.



Anzeige Anzeige

Zeit durch radikale Effizienz gewinnen

KI automatisiert zeitintensive Routineaufgaben, wodurch Mitarbeitende mehr Kapazität für strategische und kreative Tätigkeiten gewinnen. Beispielsweise werden Berichte und Analysen automatisch generiert, was zuvor Stunden an manueller Arbeit erforderte. Die dadurch gewonnene Zeit kann so für die Entwicklung innovativer Ideen genutzt werden.

Einer BCG-Umfrage zufolge sparen KI-Anwender:innen im Schnitt mehrere Stunden pro Woche ein. Sie setzen diese Zeit für neue Aufgaben oder strategische Projekte ein. Laut Bitkom erwarten 63 Prozent der Unternehmen, die KI nutzen, dass ihre Abläufe deutlich beschleunigt werden. KI-gestützte Systeme übernehmen beispielsweise die automatische Klassifizierung von E-Mails oder die Dokumentenerkennung. Dadurch sinken Bearbeitungszeiten und Mitarbeitende können sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Prompt Engineering ist eine Basiskompetenz

Gutes Prompting, also die Kunst, KI klare und präzise Anweisungen zu geben, ist mittlerweile eine Kompetenz, die die meisten von uns beherrschen sollten. Durch sie erhalten wir nicht nur bessere Ergebnisse, sondern sparen auch Zeit. Egal, ob es um das Schreiben von Texten, die Analyse von Daten oder das Programmieren geht: Mit durchdachten Eingaben lassen sich KI-Modelle viel effektiver nutzen. So kann beispielsweise ein Marketing-Team durch präzises Prompting schnell kreative Kampagnenideen generieren, die genau auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind und im Team weiter ausgearbeitet werden können.

Anzeige Anzeige

KI-Affinität wird zur Schlüsselkompetenz

Mitarbeitende sollten sich immer die Frage stellen: „Was würde ich als Nächstes tun, wenn ich meine aktuellen Aufgaben zu 100 Prozent automatisieren könnte?” Diese Denkweise eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf die eigene Rolle, sondern schafft auch Raum für kreative Impulse und neue Ideen, die zwischen zeitintensiven Routineaufgaben und dem Alltagsgeschäft oftmals untergehen.

Wenn Routineaufgaben durch KI übernommen werden, verschiebt sich der Produktivitätsmaßstab. Es zählt nicht mehr das Tempo bei der Abarbeitung, sondern die Fähigkeit, Veränderungen zu gestalten.

Jetzt buchen: Lerne im Onlinekurs von t3n Skills die wichtigsten ChatGPT-Features kennen – für smarte Lösungen im Arbeitsalltag. Lerne im Onlinekurs von t3n Skills die wichtigsten ChatGPT-Features kennen – für smarte Lösungen im Arbeitsalltag. Hier geht’s zum Shop!

Wir müssen die Zukunft der Arbeit selbst gestalten

Wer technologische Entwicklungen versteht und offen für neue Arbeitsweisen bleibt, stärkt seine eigene Rolle und kann sie mitgestalten. Erfolg bedeutet nicht, KI zu übertreffen, sondern sie gezielt und verantwortungsvoll zu nutzen. Denn so sehr sich Technologien weiterentwickeln, bleibt die Arbeitswelt auf unsere menschlichen Stärken angewiesen: auf unseren Instinkt, strategisches Denken und das Talent, mit dem Wandel souverän umzugehen.

Micha Kaufman Micha Kaufman ist Gründer, CEO und Mitglied des Board of Directors von Fiverr, einem führenden Online-Marktplatz für freiberufliche Dienstleistungen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz