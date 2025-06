Diese alte Mac-Farbe ist Kult – und feiert jetzt ein kleines Comeback

Für Hobbybastler:innen mit einer Vorliebe für Apple-Produkte im Retrostil dürfte ein großer Traum wahr geworden sein. Wer sich mittels 3D-Drucker selbst mit Ersatzteilen oder Zubehör für in die Jahre gekommene Apple-Computer versorgt, kann das ab sofort auch im klassischen Mac-Farbton „Platin“.

Von Apple ab 1986 verwendet, hat der leicht schmutzig wirkende Farbton, der sich mit der Zeit weiter verändert, es zu so etwas wie einer Ikone der Tech-Ästhetik geschafft. Und genau das gab für einen Sammler namens Joe Strosnider den Anstoß, das Apple-Platin in die Zukunft retten zu wollen.

Der Erfinder will seinen Erfolg teilen

Wie Ars Technica berichtet, hat Strosnider Jahre darauf verwendet, den exakten Farbton in ein Filament für 3D-Drucker zu verwandeln. Geholfen hat ihm dabei eine Firma namens Polar Filament im US-Staat Michigan, die zuerst die Farbe gegen eine Bezahlung in Höhe von 900 Dollar hergestellt hat und dann das 1,75mm-Filament.

Damit auch andere Retro-Fans in den Genuss des Originalfarbtons kommen, hat Strosnider sich dafür eingesetzt, dass das Unternehmen die „neue alte Farbe“ für alle Käufer:innen zugänglich gemacht hat. Auf der Webseite wird sie für rund 22 Dollar pro Kilogramm angeboten, wobei sie aktuell ausverkauft ist.

Der Bedarf dürfte auch künftig weiterbestehen

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat sich Strosnider selbst mit einem Vorrat von 25 Kilogramm abgesichert. Künftigen Kund:innen rät der hartnäckige Sammler, gleich eine größere Menge zu ordern und der Firma mitzuteilen, dass sie die Spezialfarbe doch bitte kontinuierlich weiterproduzieren solle.

Laut Ars Technica erleben 3D-gedruckte Gehäuse und Zubehörteile für Vintage-Computer aktuell einen regelrechten Boom. Als Beispiel führt das Blog das SE Mini Desktop-Gehäuse ins Feld, mit dem das 1987 eingeführte Rechnermodell Macintosh SE und SE/30 Hauptplatinen in einen Desktop-Computer verwandelt werden, der sich wiederum an moderne Displays anschließen lässt.

Das SE-Mini-Gehäuse lässt sich auf einem handelsüblichen 3D-Drucker in ein paar Tagen ausdrucken und ist genau so ein Fall, in dem die Originalfarbe von einst das Tüpfelchen auf dem i sein könnte.

