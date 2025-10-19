Diese App verlängert deinen Sommerurlaub – ganz ohne zu verreisen

Öffnet man Social-Media-Apps wie Tiktok oder Instagram, ist es nicht schwer, neidisch zu werden. Dort sind das ganze Jahr über Fotos und Videos von Reisenden zu finden: Manche liegen auf Bali am Pool, andere schlürfen Aperol an der Amalfiküste oder erklimmen pünktlich zum Sonnenaufgang den Lions Head mit Blick über die Dächer Kapstadts. Aber nicht jede:r hat die Zeit oder das Geld, um sich solche Urlaubserlebnisse zu leisten. Wie Techcrunch berichtet, gibt es jetzt eine neue App, die verspricht, das Fernweh auch digital zu stillen: Mit KI lassen sich hier täuschend echte Urlaubsfotos erstellen – ganz ohne Koffer packen

Endloser Sommer – dank neuer KI-Foto-App

KI-Tools wie ChatGPT können bei der Urlaubsplanung viel Zeit für Recherchen sparen. Laut einer Bitkom-Umfrage haben sich 22 Prozent der Deutschen schon einmal auf diese Weise eine Unterkunft vorschlagen lassen. Weitere 18 Prozent geben an, bei der Suche nach einem geeigneten Reiseziel schon KI um Rat gefragt zu haben. Mehr als die Hälfte der Urlauber:innen (58 Prozent) könnte sich sogar vorstellen, eine komplette Reise von ChatGPT und Co. planen zu lassen. Aber auch für diejenigen, die nicht verreisen können, gibt es schon eine passende KI-Lösung: Laurent Del Rey ist Produktdesigner und gehört seit Kurzem zum Superintelligence Lab von Meta. Als kleines Nebenprojekt hat er eine App mit dem Namen „Endless Summer“ entwickelt. Sie ist für iPhones verfügbar und erstellt mithilfe von KI Bilder, auf denen die Nutzer:innen an Urlaubsorten auf der ganzen Welt zu sehen sind.

Gegenüber Techcrunch sagte Del Rey, er sei zu der App inspiriert worden, weil der Sommer seine Lieblingsjahreszeit sei und er das Lebensgefühl dieser Monate liebe. „Als die Saison zu Ende ging, wollte ich etwas schaffen, das sich so anfühlt. Basierend auf diesem Gefühl habe ich das Produkterlebnis konzipiert“, sagt er. „Ich habe ein Xcode-Projekt erstellt und direkt von dort aus mit der Iteration begonnen, sozusagen die Code-Erfahrung gestaltet.“ Als er den Launch in einem Post auf X verkündete, schrieb der Produktentwickler, dass seine App für alle geeignet sei, die „sich ausgebrannt fühlen und sich das schöne Leben manifestieren müssen, das sie verdienen.“

So viel kostet es, Urlaubsfotos mit KI zu faken

Das Ergebnis seines Projekts ist eine minimalistische App-Oberfläche mit einem kleinen Kamera-Vorschaubutton am unteren Bildschirmrand. Ein Tipp darauf genügt und die KI erstellt ein Foto der Nutzer:innen. Anschließend erscheinen mehrere Aufnahmen in einer Art Galerie. Darauf ist die eigene, KI-generierte Version zu sehen – scheinbar erholt, lächelnd und irgendwo in der Welt unterwegs. Hinter der Funktion steckt das Nano-Banana-Bildmodell von Gemini, das unterschiedliche Varianten dieser Urlaubsbilder erzeugt. Laut dem Entwickler speichert die App keine Selfies – es sei denn, der optionale Auto-Modus ist aktiviert. Nutzer:innen können ihr Konto zudem jederzeit mit zwei Klicks löschen, wobei nach eigenen Angaben sämtliche Daten vollständig entfernt werden.

Mit der „Endless Summer“-App können sechs KI-Fotos gratis erstellt werden. Anschließend stoßen Nutzer:innen auf eine Paywall. Das kleinste Paket umfasst 30 Bilder. Hier liegt der Preis bei 3,99 Dollar. 150 Bilder kosten 17,99 Dollar und 300 Bilder 34,99 Dollar. Wenn der „Room Service“-Modus aktiviert ist, erstellt die App jeden Morgen automatisch zwei neue KI-Fotos, die die Nutzer:innen auf ihrer virtuellen Reise um die Welt zeigen. Dabei wirken die Fotos nicht zu perfekt, sondern haben eine Vintage-Filmästhetik, die an die Mitte der 2000er-Jahre erinnert. Damit folgt die App einem Retro-Trend, der sich aktuell in den sozialen Netzwerken beobachten lässt. So posten Menschen vermehrt weniger perfekte Fotos, die zum Teil auch mit Einweg- und Analogkameras aufgenommen wurden.