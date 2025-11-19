Diese Begriffe aus der Quantenmechanik solltest du kennen: Wir erklären die „Überlagerung“
In der alltäglichen Welt herrscht das Entweder-oder-Prinzip: Ein Schalter ist entweder an oder aus, ein Ball ist entweder hier oder dort, in einer Kiste sind entweder ein oder zwei Teilchen. In der Quantenwelt regiert hingegen das Sowohl-als-auch. Quanten müssen sich nicht festlegen.
