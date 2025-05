Diese kleine Änderung bei Gemini kann euch eine Menge Zeit sparen

Google verbessert Gemini auf allen Plattformen stetig weiter. Zuletzt hatte das Unternehmen die Smartphone-Apps mit einer Neuerung versehen. Seither kann Gemini Live eure Umgebung und euer Handy selbst analysieren. Die aktuelle Neuerung ist deutlich kleiner, steht aber für alle Plattformen bereit und kann einigen User:innen nervige Zwischenschritte mit Gemini ersparen.

Gemini erlaubt den Upload mehrerer Bilder gleichzeitig

Wie Josh Woodward, seines Zeichens Vicepresident of Google Labs & Gemini, auf seinem X-Profil bekannt gegeben hat, können User:innen ab sofort mehrere Bilder zur KI hochladen. Zuvor konnte Gemini immer nur ein Bild pro Prompt verarbeiten. Nach der Änderung sind bis zu zehn Bilder pro Prompt möglich. Die Änderung sollte ab sofort in der Android- und iOS-App sowie in der Webversion von Gemini verfügbar sein.

Wer bisher mehrere Bilder von Gemini mit demselben Prompt analysieren wollte, musste diese also einzeln hochladen und der KI immer wieder dieselbe Aufgabe stellen. Der Vorgang war besonders für neue User:innen frustrierend, da sie zwar ein weiteres Foto zu einem schon hochgeladenen Bild hinzufügen konnten, aber dabei die erste Aufnahme wieder entfernt wurde.

In seinem Post entschuldigt sich Woodward dafür, dass eine solch simple Funktion nicht schon früher Teil von Gemini geworden ist. Zudem bittet er die Community um ihre Meinung. Sie sollen ihm weitere Beispiele von kleineren Hindernissen mit Gemini schicken, die ihnen bei der alltäglichen Nutzung untergekommen sind. Und schon jetzt gibt es einige Dinge, die die Gemini-Community gern ändern würde.

So wünschen sich User:innen etwa, dass Gemini in der Live-Funktion etwas natürlicher und emotionaler klingen würde. Zudem hoffen viele darauf, dass sich die Chathistorie bald nach spezifischen Konversationen mit der KI durchsuchen lässt und einzelne Gespräche auch wieder gelöscht werden können. Und ebenfalls oft gewünscht: eine Export-Funktion für Chats mit Gemini.

