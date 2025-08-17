Diese Menschen begehen Arbeitszeitbetrug: Wir haben sie gefragt, wieso
„Grundsätzlich sehe ich mich eher als fleißigen Menschen“, sagt Lasse*, der unter dem Reddit-Namen „FaulerHurensohn“ Memes über Arbeitszeitbetrug postet. Bei seinem jetzigen Job in einem Architekturbüro verbringe er aber so die Zeit, wie er es auf Reddit predigt: indem er möglichst alles mache, außer zu arbeiten.
Nils ist der aktuelle Volontär bei t3n und ist sowohl im Print-, als auch im Online- und Podcastbereich dabei.