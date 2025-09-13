Zu komplex für Zufall: Diese Rechnung bringt Außerirdische als Schöpfer ins Spiel
Ein Forscher des Imperial College London im britischen London hat eine der fundamentalsten Fragen der Wissenschaft mit den Mitteln der Informationstheorie neu beleuchtet. Sein Ergebnis: Die spontane Entstehung von Leben aus unbelebter Materie, die sogenannte Abiogenese, ist aus mathematischer Sicht so unwahrscheinlich, dass alternative Erklärungen in Betracht gezogen werden sollten.
Diese Schlussfolgerung legt Robert Endres, Professor für Systembiologie, in einem auf der Plattform Arxiv veröffentlichten Paper dar. Wichtig ist hierbei die Einordnung, dass es sich um einen sogenannten Preprint handelt, der also noch keinem Peer-Review-Verfahren durch andere Wissenschaftler:innen unterzogen wurde.
Die unwahrscheinliche Rechnung des Lebens
Endres’ Ansatz behandelt eine Zelle nicht nur als einen Beutel voller Chemikalien, sondern als ein hochkomplexes Informationsverarbeitungssystem. Er nutzt Konzepte der algorithmischen Komplexität, um den Informationsgehalt einer minimalen, lebensfähigen Zelle zu schätzen.
Seiner Kalkulation zufolge enthält eine solche Protozelle rund 10⁹ Bits an Information – das entspricht etwa der Datenmenge von 125 Megabyte. Die Herausforderung liegt darin, wie diese gewaltige Menge an strukturierter Information aus einer zufälligen „Ursuppe“ entstehen konnte, die er als „zu verlustreich“ (too lossy) beschreibt. Einfach ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die richtigen Bausteine zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur richtigen Struktur zusammenfügen, ist astronomisch gering.
Gezielte Panspermie: Ein alter Gedanke neu belebt
Aufgrund dieser extremen Unwahrscheinlichkeit greift Endres eine alte, spekulative Hypothese wieder auf: die „gezielte Panspermie“. Diese Theorie wurde bereits 1973 von Francis Crick, dem Mitentdecker der DNA-Struktur, und dem Chemiker Leslie Orgel formuliert.
Sie besagt, dass das Leben auf der Erde nicht zufällig entstanden, sondern von einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation absichtlich hier platziert worden sein könnte – quasi als eine Art kosmisches Saatgut. Endres bezeichnet diesen Gedanken in seinem Paper als eine „spekulative, aber logisch offene Alternative“, die zwar dem Prinzip von Ockhams Rasiermesser widerspreche, aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne.
KI-Modelle als Werkzeug für die Urfrage
Die eigentliche Innovation in Endres’ Arbeit liegt weniger in der Panspermie-Hypothese selbst, als vielmehr in den modernen Werkzeugen, die seine Analyse ermöglichen. Seine Schätzungen zur Komplexität von Proteinen und zellulären Prozessen stützen sich auf Erkenntnisse aus umfassenden Zellsimulationen und KI-Modellen wie AlphaFold von Google DeepMind.
Diese Werkzeuge erlauben es Forscher:innen heute, die für das Leben notwendige Komplexität weitaus genauer zu quantifizieren als noch vor einigen Jahrzehnten. So wird eine philosophische Frage zunehmend zu einem mathematisch fassbaren Problem. Wie Futurism und SciTechDaily berichten, rückt damit die Debatte über den Ursprung des Lebens in ein neues Licht.
Einordnung und offene Fragen
Die kritische Betrachtung darf dabei nicht fehlen. Die Hypothese der gezielten Panspermie löst das grundlegende Rätsel der Lebensentstehung nicht, sondern verlagert es lediglich an einen anderen Ort im Universum. Irgendwo müsste das Leben ja dennoch zum ersten Mal spontan entstanden sein.
Zudem zieht Endres selbst eine Analogie zu den heutigen Plänen der Menschheit, die einen Aufbruch zum Mars und dessen mögliches Terraforming beinhalten. Wenn wir als junge technologische Spezies bereits über solche Eingriffe nachdenken, so seine Argumentation, sei es nicht unplausibel, dass eine weitaus ältere Zivilisation dies längst getan haben könnte.
Der Wert von Endres’ Paper liegt daher wohl weniger im Beweis für außerirdische Gärtner. Vielmehr liefert es einen faszinierenden, quantitativen Rahmen, der uns zwingt, die enormen Hürden für die Entstehung von Leben anzuerkennen und die Grenzen unseres bisherigen Verständnisses zu hinterfragen.
