Amazon, Otto, Mediamarkt: Diese Termine solltet ihr euch für den Black Friday 2025 merken

Der November ist für Tech-Enthusiast:innen und Shopping-Fans immer ein besonderer Monat. Denn mit der kalten Jahreszeit nähert sich auch der Black Friday. Das große Shopping-Event lockt traditionell mit starken Rabatten. Einige Onlineshops starten sogar schon vor dem eigentlichen Black Friday mit ersten Angeboten.

Damit ihr beim Black Friday 2025 immer auf dem aktuellen Stand seid und kein Schnäppchen verpasst, haben wir euch hier die wichtigsten Termine zusammengefasst. Wir zeigen euch, wann Shops wie Amazon, Otto und Mediamarkt-Saturn mit ihren Angeboten starten und wie lang die Rabattschlachten wohl andauern werden. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Bereichen, die euch am meisten interessieren. Um dabei nicht auf halbgare Angebote hereinzufallen, verraten wir euch im verlinkten Artikel, wo echte Rabatte beim Black Friday 2025 warten.

Black Friday 2025: Der offizielle Termin für die Angebote

Das Datum für den Black Friday wird nicht jedes Jahr einfach zufällig ausgewählt. Es handelt sich immer um den Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA. Und Thanksgiving findet traditionell am vierten Donnerstag im November statt. Dementsprechend landet der Black Friday 2025 auf dem 28. November. Der Cyber Monday, der große Abschluss der Aktionstage, findet dann in diesem Jahr am 1. Dezember statt.

Wann startet Amazon die Black-Friday-Angebote?

Auf der deutschen Amazon-Seite* finden sich mittlerweile auch die ersten Informationen und Black-Friday-Termine. Wie schon in den USA zuvor, zeigt jetzt auch die Support-Seite hierzulande, dass die Black-Friday-Woche vom 20. November bis 1. Dezember 2025 stattfindet. Damit startet Amazon also besonders früh – mehr als eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday – und endet wie gewohnt am Cyber Monday. Die ersten Deals gehen dabei am 20. November 2025 um 00:01 Uhr an den Start. Wer etwa länger aufbleibt, darf also direkt losshoppen. Die Deals enden dann am 1. Dezember um 23:59 Uhr.

Schon jetzt verrät Amazon einige Produktkategorien, die zum Black Friday mit Rabatten aufwarten sollen. Dazu zählen natürlich Amazons eigene Geräte wie der Echo Dot Max, der Fire-TV-Stick oder Blink-Sicherheitskameras. Zudem können Kund:innen laut Amazon bei Weihnachtsdeko, Elektronik, Kosmetik und Mode sparen. Hier verspricht der Onlineshop* Rabatte von bis zu 45 Prozent. Wer zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2025 bei Amazon shoppt, profitiert von einer verlängerten Rückgabegarantie. Die meisten Produkte können bis zum 15. Januar 2026 zurückgegeben werden.

Black Friday bei Mediamarkt-Saturn: Wann geht es los?

Mediamarkt-Saturn haben in diesem Jahr ihr Onlineangebot zusammengelegt. Seither gibt es dieselben Angebote in den Webstores und ein Login für alle Kund:innen. Der Black Friday findet also zeitgleich auf den Plattformen statt. Allerdings verrät Mediamarkt-Saturn in der offiziellen Übersicht* bisher nicht, wann die Rabattaktion startet. Dort steht lediglich, dass der Black Friday auf den 28. November fällt.

Im vergangenen Jahr haben Mediamarkt-Saturn schon am Vorabend des Black Fridays ab 20 Uhr die ersten Angebote online gestellt. Das könnte auch in diesem Jahr wieder passieren. Bis zu dem Shopping-Event müssen Kund:innen aber nicht auf Deals verzichten. Bis zum 13. November 2025 finden die ersten Black-Deals bei Mediamarkt-Saturn statt*. Denkbar wäre, dass auch danach noch vereinzelte Angebote als Vorbereitung auf den Black Friday veröffentlicht werden.

Der Black Friday bei Otto

Otto hat den Aktionszeitraum für die Black-Friday-Deals mittlerweile bekannt gegeben. Kund:innen dürfen vom 18. November bis 2. Dezember mehr als 40.000 Deals durchstöbern*, wie es vom Unternehmen heißt. Der Pre-Sale startet bereits zum 14. November. Für alle Bestellungen in diesem Zeitraum verspricht der Händler zudem eine verlängerte Rückgabefrist. Ihr könnt gekaufte Artikel bis zum 31. Januar 2026 zurückgeben.

