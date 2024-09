Diesen Rat soll Steve Jobs Disney-Chef Bob Iger kurz vor seinem Tod gegeben haben

Es ist das Jahr 2011. Der Apple-Gründer und damalige CEO Steve Jobs hat Krebs an der Bauchspeicheldrüse. Sein enger Freund, der Disney-CEO Bob Iger besucht ihn. Damals soll Jobs seinem Freund einen Rat gegeben haben: Er solle in den Ruhestand gehen und von Disney als CEO zurücktreten. So hätte er Zeit für die guten Dinge im Leben. Das geht aus den Recherchen der New York Times hervor, die einen ausgiebigen Artikel über den Disney-Chef veröffentlicht hat.

Doch Bob Iger scheint sich nicht an den Tipp nicht gehalten zu haben. Bis auf einer zweijährigen Pause von 2020 bis 2022 bleibt der 73-Jährige der CEO von Disney. Dabei hat Iger Steve Jobs viel zu verdanken.

Bob Iger und Steve Jobs verband langjährige Freundschaft

. Zeitgleich wurde Jobs zum größten einzelnen Shareholder des Konzerns und war Teil des Vorstands. Mit der Zeit freundeten sich Jobs und Iger an. Die Freundschaft der beiden geht bis auf das Jahr 2006 zurück. Damals hatte Steve Jobs sein Animationsstudio Pixar an Disney verkauft. Darüber erzählt Iger in seiner Biografie Das Vermächtnis meines Lebens: Meine Erfolgsprinzipien aus 15 Jahren an der Spitze von Walt Disney

Auch bei Disneys Kauf der Comicmarke Marvel war Jobs maßgeblich beteiligt. „Ich habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, sich bei Ike Perlmutter, dem CEO und Hauptaktionär von Marvel, zu melden und für mich zu bürgen“, schreibt Iger in seinem Buch. Später wurde der Deal abgeschlossen, besonders dank Jobs Bürgschaft. Die habe nämlich die Zweifel von Ike Perlmutter beseitigt. „Ich war dankbar, dass Steve es getan hat, und zwar viel mehr als Freund als ein wichtiges Mitglied unseres Vorstands“, so Iger.

Darum hat sich Iger nicht an Jobs Rat gehalten

Den Rat von Steve Jobs, in den Ruhestand zu gehen, hat Bob Iger nicht befolgt. Erst neun Jahre später trat der Disney-CEO zurück, bevor er 2022 wieder zum Unternehmen zurückkehrte. Doch selbst in den zwei Jahren blieb er Disney als Creative Director und Vorstandsmitglied erhalten. Doch auch bei seinem Comeback als CEO von Disney hat Iger etwas von Jobs gelernt, der selbst einst als Apple CEO zurückkehrte. „Wenn man zurückgeholt wird und sich bereit erklärt, zurückzukommen, muss man das mit unglaublichem Enthusiasmus tun, ohne auch nur kurz zu zögern“, schreibt Iger.

6 Bilder ansehen Stable Diffusion: Das kann der Bildgenerator Quelle: Dreamstudio / t3n