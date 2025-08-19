Dieser neue KI-Agent soll die Note deiner Hausarbeit voraussagen können

Aus dem Unialltag sind KI-Tools nicht mehr wegzudenken. Sowohl Student:innen als auch Lehrkräfte nutzen sie immer häufiger, um ihre Arbeit zu erleichtern. Grammarly sieht darin auch einen Bildungsauftrag: Wie The Verge berichtet, hat der KI-gestützte Schreibassistent neue Funktionen bekommen, mit denen sich beispielsweise Plagiate blitzschnell identifizieren lassen. Sogar die voraussichtliche Note für eine Hausarbeit soll prognostiziert werden können.

Vorbereitung auf das spätere Berufsleben

Laut einer bundesweiten Erhebung der Hochschule Darmstadt greifen mittlerweile 92 Prozent der Student:innen in Deutschland zumindest gelegentlich auf KI-Systeme wie ChatGPT zurück – 2023 waren es noch 63 Prozent. Besonders häufig wird KI eingesetzt, um Verständnisfragen zu klären oder sich schwierige Inhalte erläutern zu lassen. Etwa 52 Prozent verwenden KI außerdem für Textanalyse, -verarbeitung und -erstellung und fast die Hälfte für Übersetzungen. An der Umfrage beteiligten sich 4.910 Student:innen von 395 Hochschulen.

Genau bei diesen Anwendungsfällen setzt Grammarly an. „Student:innen brauchen heute KI, die ihre Fähigkeiten erweitert, ohne ihren Lernprozess zu untergraben”, sagte Jenny Maxwell, Leiterin von Grammarly for Education. Die neuen Agenten sollen diese Lücke schließen, „indem sie als echte Partner auftreten, die Student:innen zu besseren Arbeiten anleiten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie echte Kompetenzen entwickeln, die ihnen im gesamten Berufsleben nützlich sein werden“, so Maxwell weiter. Student:innen wolle man zudem aufzeigen, wie sie effektiv mit KI arbeiten können.

Ein KI-Agent für jeden Einsatzbereich

Die neuen KI-Agenten von Grammarly sind auf verschiedene Schreibanforderungen zugeschnitten. So gibt es einen Korrektur-Agenten, der konkrete Verbesserungsvorschläge direkt im Text einfügt, sowie einen Paraphrasier-Agenten, der Inhalte flexibel an gewünschte Tonalitäten, Zielgruppen oder Schreibstile anpasst. Für die Arbeit mit Quellen steht ein Zitatfinder-Agent bereit, der automatisch korrekt formatierte Literaturangaben erstellt, ergänzt durch einen Review-Agenten, der individuelles, themenspezifisches Feedback liefert.

Besonders spannend ist der KI-Bewerter-Agent. Er kann laut Grammarly auf Grundlage hochgeladener Kursdetails und öffentlich verfügbarer Informationen zu Lehrkräften passgenaues Feedback geben. Der Bot liefert konkrete Empfehlungen zur Textoptimierung und schätzt zudem ein, welche Note eine Arbeit in ihrem aktuellen Stand voraussichtlich erhalten würde. So können Student:innen gezielt nachbessern, bevor sie ihre Texte abgeben. Darüber hinaus hat Grammarly zwei spezielle Tools für Professor:innen entwickelt, die helfen sollen, Plagiate und KI-generierte Inhalte zuverlässig zu erkennen.

Weitere KI-Agenten sollen noch folgen

Die neuen KI-Agenten können von Nutzer:innen mit Free- und Pro-Account ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Die KI- und Plagiatsprüfer-Agenten, die speziell für Lehrkräfte entwickelt wurden, stehen allerdings zum Start nur Nutzer:innen von Grammarly Pro zur Verfügung. Im Laufe des Jahres sollen die jetzt vorgestellten KI-Agenten auch für Enterprise- und Education-Kund:innen verfügbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen außerdem noch weitere KI-Agenten vorgestellt werden, mit denen sich Texte gezielt optimieren lassen.

