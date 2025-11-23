Dieser neue Roboter könnte dir schon bald nervige Hausarbeit abnehmen

Zwei Robotik-Doktoranden der Stanford University haben einen Roboter entwickelt, der alltägliche Aufgaben im Haushalt übernehmen soll. Wie Business Insider berichtet, kann das Gerät namens Memo unter anderem die Spülmaschine einräumen oder Socken falten. Ein zentraler Grund für den Erfolg des Startups ist ein speziell entwickelter Handschuh, mit dem sich Trainingsdaten für den Roboter einfach und vergleichsweise günstig erfassen lassen.

Anzeige Anzeige

Bisher war die Feinmotorik ein großes Problem

Zuletzt schien es, als seien humanoide Roboter in einer Sackgasse angekommen. Zwar zeigt sich Tesla-Chef Elon Musk ausgesprochen optimistisch, was das Potenzial von Optimus, dem humanoiden Roboter des Unternehmens, betrifft, aber die Praxis sieht anders aus. Vor allem die Hände, die für das Greifen und Transportieren von Gegenständen entscheidend sind, stellen nach wie vor eine große technische Herausforderung dar. Der MIT-Forscher Rodney Brooks, der mit seinem Unternehmen iRobot unter anderem den Saugroboter Roomba entwickelte, ist sogar überzeugt, dass aktuelle Versuche, Roboter nach menschlichem Vorbild zu bauen, scheitern und enorme Summen verschlingen werden. Der Grund: Die menschliche Hand ist extrem komplex und verfügt über rund 17.000 Tastrezeptoren – ein Niveau, das bislang kein Roboter erreicht hat. Auch Musk räumt ein, dass die Entwicklung der Hände „eine unglaublich schwierige technische Herausforderung“ gewesen sei.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Startup Sunday Robotics will in diesem Bereich jetzt entscheidende Fortschritte erzielt haben. Ein Video, das Mitbegründer Tony Zhao auf X veröffentlichte, zeigt, wie Memo vom Esszimmer in die Küche fährt, den Tisch abräumt und das Geschirr in die Spülmaschine stellt. Der Roboter soll außerdem eine Espressomaschine befüllen, Socken falten oder Weingläser aufheben können. Laut dem Unternehmen bewältigt Memo diese Aufgaben autonom. Das 2024 von Zhao und seinem Mitstudenten Cheng Chi gegründete Startup beschäftigt inzwischen mehr als 500 Datensammler:innen in den USA, die den Roboter mit ihrer alltäglichen Haushaltsroutine trainieren. Anders als humanoide Roboter wie Optimus wirkt Memo weniger menschlich, sondern erinnert vielmehr an eine große Lego-Figur auf einem Sockel.

Anzeige Anzeige

Viele Unternehmen setzen auf Fernsteuerung, bei der Menschen Roboter über Joysticks oder Controller bedienen, um Trainingsdaten zu erzeugen. Bei Tesla müssen Mitarbeiter:innen auch twerken oder hunderte Male einen Vorhang auf- und zuziehen, um Optimus natürliche Bewegungen beizubringen. Sunday Robotics hingegen nutzt einen speziell entwickelten Handschuh, mit dem Memo seine Fähigkeiten erlernt. Ein Mensch trägt den Handschuh und führt bestimmte Handgriffe aus. So erhält der Roboter nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern auch Informationen darüber, wie viel Kraft erforderlich ist. So kann der Roboter beispielsweise lernen, Weingläser aufzuheben, ohne sie zu zerbrechen. In mehr als 20 Live-Demos soll das bisher kein einziges Mal passiert sein.

„Das Problem waren schon immer die Daten. Die meisten Heimroboter basieren auf industriellen Maschinen und diejenigen, die in Labors trainiert wurden, sind in unvorhersehbaren, realen Umgebungen selten erfolgreich“, so CEO Zhao. Das Training mit dem Handschuh, der rund 400 Dollar kostet, ist überall möglich, ohne dass der Roboter selbst vor Ort sein muss. „Dieses praktische Wissen ermöglicht es Memo, die Fähigkeiten zu entwickeln, die für Familien wirklich wichtig sind.“ Laut dem Startup markiere die Entwicklung von Memo einen Wendepunkt für die Haushaltsrobotik. Das Ziel bestehe darin, mehr freie Zeit im Alltag zu schaffen. Wie Humanoid Robotics Technology berichtet, können Familien sich derzeit für die „Founding Family Beta“-Phase anmelden, die Ende 2026 starten soll. Fünfzig Haushalte werden zu Early Adopters, erhalten jeweils einen Roboter und können zukünftige Funktionen aktiv mitgestalten.