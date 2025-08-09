Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

22 Monate übersehen: Dieser „Schurkenplanet“ versteckte sich in Hubble-Daten

Das Stöbern in alten, vom Hubble-Weltraumteleskop Hubble gesammelten, Daten hat sich für Astronom:innen gelohnt: So kamen sie einem noch nicht entdeckten Exoplaneten auf die Spur.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
22 Monate übersehen: Dieser „Schurkenplanet“ versteckte sich in Hubble-Daten

Das Hubble-Teleskop sammelt viele interessante Daten. (Bild: Vadim Sadovski/Shutterstock)

Astronom:innen sind per Zufall auf einen neuen Exoplaneten gestoßen – und das dank Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops und Albert Einsteins Ideen. Aber der Reihe nach.

Anzeige
Anzeige

Exoplaneten sind so schwer zu entdecken, da sie sich außerhalb unseres Sonnensystem befinden. Wenn sie keinen Stern umkreisen, werden sie als „Nomaden“ oder „Schurkenplaneten“ bezeichnet.

„Schurkenplaneten“ treiben allein durch die Galaxie

„Sie treiben allein durch die Galaxie, in völliger Dunkelheit und ohne Sonne, die sie beleuchtet. Das macht es unmöglich, sie mit herkömmlichen Methoden zur Planetenerkennung zu entdecken, die auf das Licht eines Muttersterns angewiesen sind“, erklärte Przemek Mroz, Professor an der Universität Warschau, gegenüber space.com.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Um diese geheimnisvollen Objekte trotzdem zu finden, greifen Astronom:innen auf eine Technik zurück, die auf Albert Einstein zurückgeht: der sogenannte Gravitationsmikrolinseneffekt.

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie als Hilfe

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass Objekte mit Masse das Raumgefüge selbst „krümmen“. Je größer die Masse, desto stärker die Verzerrung und damit die durch die Verzerrung entstehende Gravitation.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Gravitationslinseneffekt entsteht, wenn Licht einer Hintergrundquelle diese Verzerrung passiert. Sein Weg wird dann gekrümmt. Das Hubble- und James-Webb-Teleskop machen sich diesen Effekt zunutze, um extrem weit entfernte Galaxien zu untersuchen. „Das Schöne am Mikrolinseneffekt ist, dass er auch dann funktioniert, wenn das Linsenobjekt überhaupt kein Licht aussendet“, erklärte Mroz. Sprich: auch bei Exoplaneten.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall:

Eine Aufnahme der Erde aus dem Weltall: Lichter sind zu sehen
18 Bilder ansehen
Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Im Hubble-Archiv schlummern noch mehr solcher Chancen

Im aktuellen Fall waren die Daten, die zur Entdeckung des Exoplaneten gebraucht wurden, bereits im Hubble-Archiv. Das Mikrolinsenereignis war am 22. Mai 2023 vom Teleskop aufgezeichnet und mit der Bezeichnung OGLE-2023-BLG-0524 versehen worden. Dann verschwand es direkt im Archiv.

Anzeige
Anzeige

Ein Mitglied von Mroz‘ Team stieß vor kurzem bei der Untersuchung von Mikrolinsen-Ereignissen zufällig auf OGLE-2023-BLG-0524. Mroz sprach von einem „Glücksfall“ – und von der Möglichkeit, dass im Hubble-Archiv noch mehr solcher Chancen schlummern. Warum? Mikrolinsen-Ereignisse treten in dichten Sternfeldern ständig auf, und viele dieser Felder wurden in der Vergangenheit bereits vom Hubble-Teleskop beobachtet. In den Hubble-Daten warten also noch weitere interessante Fälle nur darauf, auch entdeckt zu werden.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Raumfahrt
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren