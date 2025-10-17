Anzeige
MIT Technology Review News
Dieser Test könnte Aufschluss über die Gesundheit Deines Immunsystems geben

Wissenschaftler verstehen die Komplexität der Funktionsweise des Immunsystems immer besser. Eine neue Untersuchungsmethode soll helfen, dieses Wissen nutzbar zu machen.

Von MIT Technology Review Online
2 Min.
Forscher versuchen, die komplexe Gesundheit des Immunsystems mit einer einfachen Punktzahl zu bewerten.

(Foto: Shutterstock-file404)

Wer keine Ärzt:in ist oder auf dem Gebiet der Immunologie forscht, weiß vermutlich eher wenig darüber, wie unsere Immungesundheit tatsächlich funktioniert. Viele Menschen haben vielleicht schon von dem komplexen Zusammenspiel aus Zellen, Proteinen und anderen Biomolekülen gehört, die uns vor Krankheiten schützen. Oder sie fragen sich zumindest, ob ihre Grippeimpfung sie diesen Winter vor dem Grippevirus bewahren wird.

Ein neuer Test, der sich derzeit in Entwicklung befindet, könnte uns allen nun dabei helfen, unser Wissen über unsere Abwehr zu verbreitern. Entwickelt hat die Untersuchung ein Wissenschaftsteam um den Forscher John Tsang von der Yale University. Die Gruppe wollte eine Methode finden, um zu messen, wie gesund das Immunsystem einer Person tatsächlich ist. Das ist aus mehreren Gründen schwierig. Die Definition von „gesund” ist zunächst vage und kann schnell sehr komplex werden. Bedeutet dies nur die Abwesenheit von Krankheit? Oder geht es um körperliche Resilienz? Hat es auch etwas damit zu tun, den Auswirkungen der Alterung zu widerstehen?

Abweichungen von der Norm

Tsang und seine Kolleg:innen wollen daher insbesondere Abweichungen von der Norm – offenbar – gesunder Personen finden. Sie untersuchten dazu Blutproben von 228 Menschen mit Immunerkrankungen, die durch Mutationen eines einzelnen Gens verursacht wurden, sowie von 42 anderen Personen, die frei von Krankheiten waren. Alle diese Personen konnten somit entlang eines Gesundheitsspektrums betrachtet werden.

Eine weitere große Herausforderung bestand darin, die Komplexität des Immunsystems zu erfassen, an dem Hunderte von Proteinen und Zellen auf verschiedene Weise interagieren. Im vergangenen Jahr wurde die Forscherin Ang Cui von der Harvard University als eine der „Innovatoren unter 35“ von der US-Ausgabe von MIT Technology Review für ihre Versuche gewürdigt, all dies mithilfe von maschinellem Lernen zu verstehen. Sie schuf das sogenannte „Immune Dictionary“, auf Deutsch „Immunwörterbuch“, um zu beschreiben, wie Hunderte von Proteinen die Immunzellen beeinflussen, und vergleicht das mit einem „Periodensystem” für das Abwehrsystem des Körpers.

Messwert der Immungesundheit

Tsang und seine Kollegen gingen dieses Problem an, indem sie eine Reihe von Tests an ihren gewonnenen Blutproben durchführten. Das Team untersuchte, wie Gene von den Zellen im Blut abgelesen wurden. Sie maßen die Menge von mehreren Immunzellen und von mehr als 1300 Proteinen.

Die Teammitglieder nutzten dann maschinelles Lernen, um Korrelationen zwischen diesen Messungen und dem Zustand von Immungesundheit zu finden, wodurch sie für jeden der Freiwilligen eine bestimmte Punktzahl erstellen konnten. Sie nennen diese „Immune Health Metric“ (IHM), also Messwert der Immungesundheit.

Korrelation mit anderen Gesundheitswerten

Als sie diesen Ansatz nutzten, um die Immunwerte von Personen zu ermitteln, die bereits an anderen Studien teilgenommen hatten, stellten sie fest, dass der IHM mit anderen Gesundheitswerten korrelierte – beispielsweise wie Menschen auf Krankheiten, Behandlungen und Impfstoffe reagieren. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.

Die Forscher hoffen nun, dass ein solcher Test eines Tages dazu beitragen könnte, Menschen zu identifizieren, die ein höheres Risiko für Krebs und andere Krankheiten haben. Es könnte auch dabei helfen, zu erklären, warum manche Menschen anders auf Behandlungen oder Impfungen reagieren. Bislang ist der IHM allerdings noch nicht für den klinischen Einsatz bereit, bis dahin wird es noch etwas dauern.

Dieser Artikel stammt von Jessica Hamzelou. Sie ist Senior Reporter bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Biomedizin und Biotechnologie.
