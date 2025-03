Dieses Fahrrad soll Berufspendler aus dem Auto locken

An einem regnerischen Novembertag gleitet ein Fahrrad durch die Platanenreihen der Mathildenhöhe in Darmstadt. Es erinnert an ein größeres Cargobike mit einem Verdeck über der Ladefläche, wie beim Chauffieren von Kindern üblich. Der zweite Blick aber zeigt: Unter dem Verdeck fährt ganz entspannt ein erwachsener Mann.