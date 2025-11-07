Anzeige
Fundstück
Digitale Archäologie: Wie moderne Technik das Römische Reich neu vermisst

Das Verkehrsnetz der Antike prägt unseren Wohlstand bis heute. Jetzt wurde es komplett neu kartiert, mit einer überraschenden Erkenntnis.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Forscher:innen legen umfangreichste Kartierung des Römischen Reichs vor. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Ein internationales Team von Forscher:innen hat die bisher umfassendste digitale Karte des römischen Straßennetzes vorgestellt. Die Hintergründe und Ergebnisse des Projekts „Itiner-e“ wurden im renommierten Fachmagazin Nature Scientific Data veröffentlicht.

Der Datensatz verdoppelt die bekannte Länge der antiken Verkehrswege auf nun 299.171 Kilometer. Diese erstrecken sich über ein Gebiet von vier Millionen Quadratkilometern, von Britannien bis Nordafrika, um den Höhepunkt des Imperiums um 150 n. Chr.

Bisher galt der „Barrington Atlas of the Greek and Roman World“ als Standardwerk. Dessen Daten waren jedoch für moderne Analysen oft zu ungenau und in einem Maßstab, der Details vernachlässigte.

GIS und Satellitenbilder ersetzen grobe Schätzungen

Das Team, koordiniert von der dänischen Aarhus-Universität, und unter Beteiligung von Forschern wie Pau de Soto, Adam Pažout und Tom Brughmans, nutzte einen modernen Tech-Stack, um diese Lücken zu füllen. Mittels Geoinformationssystemen (GIS), Satellitenbildern, historischen Karten und Fernerkundungsdaten wurden die Verläufe präzisiert.

Wo der alte Atlas etwa Gebirge mit einer geraden Linie querte, folgt Itiner-e jetzt den plausiblen Serpentinen und Pässen. Diese topografische Genauigkeit erklärt einen Großteil der neu hinzugekommenen Streckenlänge.

Der wahre Wert der Karte: 97 Prozent Unsicherheit

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Studie ist jedoch eine Demonstration von wissenschaftlicher Transparenz. Die Forscher:innen machen akribisch die Qualität ihrer Daten sichtbar.

Das Ergebnis: Nur für 2,7 Prozent des gesamten Netzes ist der genaue Verlauf physisch „sicher“ belegt, etwa durch archäologische Funde.

Knapp 90 Prozent der Straßen sind „vermutet“, basierend auf historischen Indizien wie Meilensteinen oder Siedlungsabständen. 7,4 Prozent gelten als „hypothetisch“.

Itiner-e ist also weniger eine finale Karte als vielmehr eine „Konfidenzkarte“ (Confidence Map). Sie visualisiert, wie viel wir über das Netz wissen und wo die Forschungslücken liegen.

Von der Römerstraße zur Wirtschaftsdaten-Analyse

Der neue Datensatz ist vollständig Open Data. Er steht über die Datenplattform Zenodo, die vom CERN in Genf in der Schweiz mitentwickelt wird, zur freien Verfügung.

Diese Daten sind nicht nur für Historiker:innen relevant. Die Autor:innen der Nature-Studie verweisen auf neuere Wirtschaftsforschung. Diese zeigt eine deutliche „Pfadabhängigkeit“.

Regionen, die in der Antike eine hohe Dichte an römischen Straßen aufwiesen, zeigen oft auch heute noch eine höhere Wirtschaftstätigkeit. Moderne Straßen und Städte folgen häufig denselben Routen, die vor 2.000 Jahren etabliert wurden.

Der Itiner-e-Datensatz bietet nun eine hochauflösende Grundlage, um solche langfristigen, sozioökonomischen Entwicklungen präziser zu analysieren.

Interaktiv selbst erkunden

Parallel zur Studie stellten die Forscher:innen die interaktive Plattform Itiner-e.org online. Dort könnt ihr das gesamte Netz selbst erkunden. Die Plattform bietet zudem einen Routenplaner und dreidimensionale Visualisierungen der antiken Landschaften.

