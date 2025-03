„Digitale Fettleibigkeit“: Warum wir unseren Medienkonsum überdenken sollten

„Ich glaube, wir sind im Fast-Food-Zeitalter des Informationskonsums angelangt“, erzählt Fabian Hemmert. Der Professor für Interface und User Experience-Design an der Bergischen Universität Wuppertal beschäftigt sich seit Jahren mit dem Zusammenspiel von Menschen und Computern. Vor vierzehn Jahren entwickelte er etwa die Idee eines „atmenden iPhones“. Klingt, als wäre er ein großer Fan neuer Technologien.

Anzeige Anzeige

Dennoch äußert sich Hemmert äußerst kritisch. Sein Handy habe er so eingerichtet, dass er darauf nur telefonieren und Notizen schreiben kann. Inhalte kann er dort nicht konsumieren. Von Social Media hält er sich dort fern. Seine Kreativität würde unter dem „Informations-Fast-Food“ leiden. Generell sieht der Professor sehr viele Parallelen zwischen Essen und Medienkonsum.

Was Ackerbau und iPhone gemeinsam haben

Denn laut Hemmert hat sich der Informationskonsum von Menschen ähnlich entwickelt wie das Essverhalten. „Ich versuche, meine Informationsdiät auf etwas Gesundes umzustellen“, erklärt er. Das bedeute weniger „vorgekaute kleine Bröckchen“ an Content. Die seien teilweise gar nicht mal interessant für ihn und würden ihn ohnehin schneller wieder hungrig machen. Stattdessen empfiehlt Hemmert sogenannte „Informations-Trennkost.“ Aber wie sieht das aus?

Anzeige Anzeige

So wie einige Ernährungsexpert:innen empfehlen, keine Kohlenhydrate zu essen, hält Hemmert es für sinnvoll, morgens keine E-Mails zu lesen. Denn zu der Zeit sei man am kreativsten und könne sich am besten konzentrieren. Auch andere warnt der Ingenieur vor der „digitalen Fettleibigkeit.“ Besonders KI könne den Prozess beschleunigen.

Dabei bieten laut Hemmert die Technologien auch viele Chancen. „Wir brauchen Technologie, weil sie uns hilft, Potenzial zu entfalten“, erklärt er. Einen möglichen Lösungsweg, wie Menschen und Technologien mehr in Einklang geraten können, haben seine Studierenden aufgezeigt: Ein Dimmer, der die Leitung von künstlicher Intelligenz drosseln und sogar ausstellen kann.

Anzeige Anzeige

Die Arbeit ist bislang im Konzeptstatus. Im t3n-Podcast erzählt Fabian Hemmert, was es mit der digitalen Trennkost auf sich hat, und wieso er den Dimmer für einen spannenden Ansatz hält.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.