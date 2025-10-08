Digitale Souveränität: Diese Alternativen zu Google Docs und Microsoft 365 müsst ihr kennen

Arbeiten in der Cloud geht auch ohne Abhängigkeit von US-amerikanischen Konzernen. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Einfach auf einen Link klicken und direkt das Dokument, die Präsentation oder Tabelle einer:eines Kolleg:in bearbeiten: Als Google vor fast 20 Jahren erstmals eigene Office-Dienste in die Cloud gebracht hat, war das ein Gamechanger. Längst ist auch Office-Schwergewicht Microsoft nachgezogen und bietet ebenfalls die cloudbasierte Bearbeitung von Dokumenten an.

Aus dem Arbeitsalltag vieler Menschen ist diese Form der kollaborativen Bearbeitung von Geschäftsunterlagen mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn wer würde heute noch gerne Dateien hin und her schicken – und sich ärgern, wenn wieder zwei Kolleg:innen gleichzeitig Änderungen vorgenommen haben, die dann irgendwie in eine Version überführt werden müssen.

Von Anfang an stellte sich dabei aber auch immer die Frage nach dem Datenschutz. Immer mehr rückt aber auch die Idee der digitalen Souveränität in den Vordergrund. Denn letztlich bleiben europäische Unternehmen abhängig von den Produkten großer US-amerikanischer Konzerne.

Google und Microsoft versprechen zwar die Sicherheit der von ihnen gespeicherten Daten, wenn es hart auf hart käme, bliebe den Unternehmen aber auch nichts anderes übrig, als sich dem Willen der US-Regierung zu beugen.

Im Rahmen einer Anhörung im französischen Senat gab das auch Anton Carniaux zu. Auf die Frage, ob der Konzern auch ohne Genehmigung der französischen Behörde Daten an die US-Regierung weitergeben würde, antwortete der Chefjustiziar von Microsoft in Frankreich: „Je ne peux pas le garantir“ – zu Deutsch: Ich kann das nicht garantieren.

Das sei zwar, so Carniaux, nie eingetreten, aber für hiesige Firmen könnte das dennoch als Impuls dienen, sich nach Alternativen umzuschauen. Welche Angebote infrage kommen, wollen wir euch an dieser Stelle erklären.

Die Qual der Wahl – eigentlich ist die Auswahl gar nicht so riesig

Wer nach einer Office-Alternative sucht, die auf den eigenen Servern und bei einem hiesigen Hoster laufen kann, der findet zunächst eine Reihe von möglichen Angeboten. Bei näherer Betrachtung ist die Auswahl aber gar nicht so riesig, denn am Ende gibt es im Grunde nur zwei große Plattformen für ein selbstgehostetes Office im Web: Collabora und Onlyoffice.

Collabora bildet auch die Basis für das Nextcloud Office des Cloud-Pakets Nextcloud. Außerdem basieren auch die Office-Bestandteile von Opendesk, dem vom Zentrum Digitale Souveränität entwickelten Cloud-Paket für deutsche Behörden, auf Collabora.

Onlyoffice wiederum lässt sich ebenfalls als Bestandteil der quelloffenen Cloud-Lösung Nextcloud betreiben, was die Verwirrung an der Stelle komplett machen könnte. Wichtig ist an der Stelle aber vor allem, dass beide vollwertige Office-Anwendungen über das Web bereitstellen und damit die kollaborative Arbeit an Dokumenten erlauben.

Die größten Unterschiede zwischen Collabora und Onlyoffice

Onlyoffice bietet ein modernes Interface, das sich stark an den Office-Programmen von Microsoft orientiert. Die Web-App basiert auf einer eigenen JavaScript-basierten Codebasis. Ursprünglich war das Ganze als Desktop-App angedacht – und auch heute gibt es das Programm noch als Standalone-Version für Windows, macOS und Linux. Zudem gibt es eigene Apps für Android und iOS.

Collabora wiederum basiert auf dem quelloffenen Office-Paket Libreoffice und überträgt dessen Features in die Cloud. Das hat Vor- und Nachteile. Collabora profitiert sicherlich davon, dass Libreoffice mittlerweile kaum Feature-Wünsche offenlässt. Andererseits übernimmt es damit auch zwangsweise die eine oder andere Eigenheit der Open-Source-Lösung, die nicht unbedingt jedem schmecken dürften.

Beide Optionen können im Grunde kostenfrei verwendet werden – auch wenn die Anbieter beider Lösungen kostenpflichtigen Support für Unternehmen anbieten. Im Fall von Onlyoffice fehlen bei der freien Variante aber auch Features. Vor allem die Möglichkeit, Dokumente auf dem Smartphone zu bearbeiten, ist hier zu nennen.

Dafür ist Collabora etwas ressourcenhungriger. Was auch der Grund ist, warum der ein oder andere Hoster, der fertige Nextcloud-Pakete anbietet, lieber auf Onlyoffice setzt, um die Betriebskosten zu senken.

Eigener Server oder EU-Hoster?

Dank der Integration in Nextcloud eignet sich die Cloudspeicherlösung perfekt, um beide Office-Dienste zu testen. Bleibt die Frage, ob ihr dafür auf eigene Server oder einen europäischen Cloud-Anbieter setzt. Das hängt am Ende von den eigenen Ressourcen und der Größe des Teams ab.

Praktischerweise bieten im Grunde alle großen deutschen Hoster eigene Nextcloud-Pakete für Unternehmen an. Hier lohnt sich ein Vergleich der Preise und des Umfangs der Angebote, bevor ihr der Cloud von Google oder Microsoft adieu sagt.