Digitale Souveränität: So abhängig sind deutsche Unternehmen wirklich

Am 18. November 2025 findet in Berlin der „Europäische Gipfel zur digitalen Souveränität“ statt. Seit Jahren wird gefordert, dass Deutschland und Europa technologisch unabhängiger werden müssen. Eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands Bitkom zeigt: Der Großteil der deutschen Unternehmen verlässt sich in erheblichem Maße auf ausländische Technologien – und fast zwei Drittel erwarten, dass diese Abhängigkeit in den nächsten fünf Jahren sogar weiter zunimmt.

Abhängigkeit von digitalen Gütern aus dem Ausland

Für die Studie hat Bitkom 605 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiter:innen befragt. Das Ergebnis: 89 Prozent der Unternehmen, die digitale Güter oder Dienstleistungen importieren, geben an, von diesen Lösungen abhängig zu sein – 51 Prozent davon sogar in hohem Maß. Besonders groß ist die Abhängigkeit von China und den USA: Anfang 2025 bezeichneten sich noch 41 Prozent der Unternehmen als stark abhängig von den USA, mittlerweile sind es 51 Prozent. Der Anteil mit starker Abhängigkeit von China stieg im selben Zeitraum um sieben Punkte – ebenfalls auf 51 Prozent.

Laut eigenen Angaben könnten Unternehmen nur zwölf Monate überleben, wenn die USA als Lieferant wegfielen. Bei China sind es nur elf Monate. Besonders betroffen sind Endgeräte wie Smartphones oder Notebooks, die von 93 Prozent der Unternehmen importiert werden. 74 Prozent beziehen digitale Bauteile und Hardware-Komponenten wie Chips oder Sensoren aus dem Ausland, 72 Prozent Software-Anwendungen und 67 Prozent Sicherheitslösungen wie Firewalls. Auch bei digitalen Maschinen (60 Prozent) und IT-Dienstleistungen (41 Prozent) ist die Abhängigkeit groß.

Steigende Abhängigkeit, schwindendes Vertrauen

Hauptlieferanten sind weiterhin die USA mit 67 Prozent und China mit 58 Prozent. Eine wichtige Rolle spielt zudem Taiwan: 21 Prozent der Befragten importieren regelmäßig digitale Technologien oder Dienstleistungen von dort. „Die deutsche Wirtschaft ist vergleichsweise stark von Taiwan abhängig, da Schlüsselindustrien wie die Automobil- und Elektronikbranche auf dort produzierte Hochleistungs-Chips angewiesen sind. Chinas Aggressionen gegen Taiwan bedrohen deshalb direkt die Lieferketten und Produktionskapazitäten in Deutschland“, kommentiert Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Trotz der zunehmenden Abhängigkeit sinkt das Vertrauen in die Partnerländer deutlich. Nur noch 38 Prozent der Unternehmen vertrauen den Vereinigten Staaten. Zum Vergleich: Im Januar waren es noch 51 Prozent. 60 Prozent vertrauen den USA jetzt hingegen nur noch wenig oder gar nicht mehr – bei China liegt dieser Wert sogar bei 70 Prozent. Laut der Bitkom-Befragung hängt das sinkende Vertrauen unmittelbar mit der erneuten Wahl des US-Präsidenten Donald Trump zusammen. 33 Prozent der Befragten berichten von sehr und 46 Prozent von eher negativen Auswirkungen auf ihr Unternehmen. „Die Unberechenbarkeit und der Protektionismus der US-Regierung verunsichern deutsche Unternehmen – viele spüren die Folgen bereits unmittelbar. Für Europa ist das ein weiterer Weckruf, die eigene digitale und wirtschaftliche Souveränität voranzutreiben“, betont Wintergerst.

Gipfel in Berlin: Aufbruch zu mehr Unabhängigkeit?

Das Ergebnis ist eindeutig: Insgesamt bewerten 93 Prozent der Unternehmen Deutschland als abhängig von digitalen Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Nur zehn Prozent glauben, dass sich das in den kommenden fünf Jahren ändern wird, während 63 Prozent sogar mit einer weiteren Verschärfung der Lage rechnen. „Deutschland und Europa müssen sich aus einseitigen Abhängigkeiten befreien und ihre digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen“, so Wintergerst. „Wir müssen Europa zu einem Ort machen, an dem digitale Technologien nicht nur genutzt, sondern auch entwickelt und in wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen übersetzt werden. Der Gipfel für europäische digitale Souveränität sollte dafür den Startschuss geben.“