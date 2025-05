News

Kommt endlich Schwung in die digitale Verwaltung? Was Bundeskanzler Merz verspricht

Verwaltungsangelegenheiten sind für Bürger in vielen Fällen noch mit Amtsgängen verbunden. Bleibt das auch unter der neuen Regierung so? Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Regierungserklärung darüber gesprochen.

Quelle: dpa