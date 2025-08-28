Digitaler Euro auf Solana oder Ethereum? Darum geht es in der Diskussion

Im Onlinehandel ist Paypal die erste Wahl: Knapp 30 Prozent aller Online-Einkäufe werden allein in Deutschland über den Zahlungsdienst abgewickelt. Bei Kartenzahlungen in der Euro-Zone liefen zuletzt mehr als 60 Prozent aller Transaktionen über Anbieter wie Visa und Mastercard. Diese US-Dominanz im Zahlungsverkehr ist ein wesentlicher Treiber für die Europäische Union, wenn sie über die Digitalisierung des Euro nachdenkt. In der digitalen Welt will man auch beim Bezahlen künftig mehr europäische Souveränität.