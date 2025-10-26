Digitaler Fingerabdruck: Was dein Browser alles über dich verrät – ganz ohne Cookies

Wer im Internet unterwegs ist, hinterlässt Spuren. Das ist nicht nur der Fall, wenn du auf Youtube Kommentare hinterlässt, auf Instagram Bilder hochlädst oder einen Beitrag auf Wikipedia suchst. Selbst das Aufrufen einer Website reicht aus, um Daten an die Dritten hinter der Seite weiterzugeben. Denn tatsächlich sammeln schon die Browser selbst, mit denen du Zugang zum Netz bekommst, eine Vielzahl von Daten.

Wie viele Daten wirklich von Browsern gesammelt werden, zeigt unter anderem eine Untersuchung des VPN-Anbieters Surfshark. Dabei wurden die zehn populärsten Browser analysiert. Das Ergebnis: Google Chrome gehört zu den größten Datensammlern. Mehr als 20 verschiedene Datentypen zu deinen Kontakten, Finanzen, deinem Standort und einige weitere Identifikatoren sammelt der Google-Browser. Andere Tools wie Firefox, Bing oder Edge sind nicht ganz so datenhungrig, sammeln aber immer noch genug Eckdaten, um Browser Fingerprinting betreiben zu können.

Browser Fingerprinting ist im Grunde eine Tracking-Technik, die mehrere Identifikatoren zusammenträgt. Aus diesen Daten wird dann ein digitaler Fingerabdruck, der dir zugeordnet werden kann. Dabei geht es nicht darum, dich persönlich zu identifizieren. Stattdessen geht es darum, deine Aktivität im Netz zu verfolgen und die möglichen Angebote der Webseiten auf dich zuzuschneiden. Und das funktioniert sogar ganz ohne Cookie-Banner.

Die Daten werden dabei immer an eine Seite gesendet, sobald du dich mit ihr verbindest. Die Informationen befinden sich dabei in den sogenannten HTTP-Headern, die Details über den genutzten Browser, aber auch über das Betriebssystem deines Endgeräts oder deinen groben Standort beinhalten. Alle Details zusammen ergeben deinen Fingerabdruck, der durchs Netz verfolgt werden kann. Wenn ihr sehen wollt, welche Daten über euren Browser an Dritte weitergeleitet werden können, lohnt sich ein Test auf Webseiten wie Cover your Tracks oder Am I Unique?, die euch eine Auflistung der üblichen Tracker geben.

So sehen die Tracker etwa die Auflösung deines Endgeräts und ob es sich (dank Gyrosensor) in deinen Händen oder auf dem Tisch befindet. So lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob du am Desktop oder mobil unterwegs bist. Header geben ebenfalls Aufschluss über den Arbeitsspeicher, die CPU und die installierten Treiber. Ferner können die Tracker mehrere Tests mit HTML5 oder WebGL über deinen Browser durchführen, um weitere einzigartige Identifikatoren zu erstellen.

Am Ende landen die Daten vorwiegend bei werbetreibenden Unternehmen. Digitale Browser-Fingerabdrücke eignen sich perfekt, um ein Profil von dir zu erstellen. Wenn du etwa häufiger einen Onlineshop für Sneaker besuchst und dort ein Fingerprinting-Profil erstellt wird, kann das Profil auch auf Social-Media-Plattformen womöglich erkannt und dir zugeordnet werden. Dementsprechend bekommst du ganz ohne die Einwilligung zu Cookies plötzlich Werbeanzeigen für neue Turnschuhe zu sehen.

Zumindest theoretisch lässt sich Fingerprinting aber auch für bessere Zwecke einsetzen. Wie Seon berichtet, bietet ein Profil, das sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einem oder einer Nutzer:in zuordnen lässt, enorme Sicherheitsmöglichkeiten. Durch die Kombination aus einziger Hard- und Software sowie Standort und weiteren Daten können Nutzer:innen verifiziert werden. Stimmen die Daten etwa beim Login auf einer Seite nicht mit den üblichen Daten überein, könnten die Plattformen zusätzliche Verifizierungen erfragen, um den Zugriff durch Dritte zu verhindern. Wie häufig die Technik aber tatsächlich für diese Zwecke genutzt wird, kann nicht gesagt werden.

Was du gegen das Browser Fingerprinting unternehmen kannst

Im ersten Moment könntet ihr also – zurecht – schockiert sein, dass euer Browser so viel über euch preisgeben kann. Also, was lässt sich gegen Fingerprinting machen? Zu den offensichtlichsten Optionen zählt der Wechsel zu einem anderen Browser. Einige Programme haben explizit Maßnahmen gegen Browser Fingerprinting getroffen. Dabei werden die Daten, die an Webseiten weitergereicht werden, möglichst allgemein gehalten, sodass du nur eines von vielen Profilen bist. Oder die Daten werden immer wieder verändert, sodass kein einzigartiges Profil erstellt werden kann. Zu den bekanntesten Browsern, die solche Profile verhindern, zählen Tor und Brave.

Alternativ gibt es für andere Tools eine Vielzahl von Browser-Extensions, die das Tracking im Browser verhindern sollen. Bekannte Erweiterungen sind etwa Privacy Badger oder NoScript. Zwar sorgen diese Programme dafür, dass kein Profil erstellt werden kann, doch musst du dafür teilweise gravierende Einschränkungen in Kauf nehmen. NoScript deaktiviert etwa JavaScript auf Webseiten. Surfst du eine Seite mit Videos an, können diese nicht abgespielt werden. Zudem kann es zu anderen Darstellungsfehlern während des Surfens kommen. Auf Wikipedia fehlt etwa das Popup, das eine kurze Erklärung eines Begriffs anzeigt, wenn du mit der Maus über den Link im Text fährst.

Wie Cover your Tracks betont, können die Vorsichtsmaßnahmen aber auch einen gegenteiligen Effekt haben. Wenn du Einstellungen änderst und Addons installierst, wird diese Kombination aus Änderungen selbst einzigartig – und damit zu deinem verfolgbaren Profil. Dementsprechend empfehlen die Expert:innen ebenfalls den Griff zu einem Browser wie Tor oder Brave, der das Datensammeln von Haus aus blockiert. Auch unter Firefox lassen sich digitale Fingerabdrücke verhindern, wenn die richtigen Einstellungen gemacht werden. Dazu bieten andere User:innen mit Betterfox und Arkenfox eigene Konfigurationsdateien, die du nur einfügen musst. Eine Anleitung und die Auswirkungen der Änderungen findest du auf der jeweiligen Github-Seite.

