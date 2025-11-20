Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Digitaler Omnibus: Die EU opfert Datenschutz und Souveränität auf dem KI-Altar

Die mit dem Digitalen Omnibus geplanten Änderungen an elementaren Digitalgesetzen wie der DSGVO sind ein riesiges Geschenk an Big Tech. Damit torpediert die EU auch ihre eigene Souveränität, meint unser Autor.

Von Florian Zandt
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Digitaler Omnibus: Die EU opfert Datenschutz und Souveränität auf dem KI-Altar
Der Digitale Omnibus soll Bürokratie abbauen, greift aber auch in Persönlichkeitsrechte ein. (Bild: Axis13 / Shutterstock, Kolonko / Shutterstock, SkillUp / Shutterstock, Bearbeitung: t3n)

Die Zeiten könnten kaum besser für digitale Lobbyarbeit in Brüssel sein. Mit der Ankündigung ihres Digitalen Omnibus liefert die Europäische Kommission jedenfalls genug Futter für beide Seiten des Diskurses. Das Programm sieht vor, zentrale Verordnungen wie den AI Act, den Data Act und die DSGVO zusammenzuführen, anzupassen oder gleich ganz umzukrempeln.

Anzeige
Anzeige

Deutsche Industrieverbände wie Bitkom, BDI und ZVEI loben Schritte wie die Verschiebung der Anwendung von Vorschriften für Hochrisiko-KI auf 2027. Gleichzeitig fordern sie aber noch mehr Bürokratieabbau. Verbraucher- und Datenschützer:innen von der Verbraucherzentrale oder Noyb, der Initiative des Meta-Serienklägers Max Schrems, schlagen dagegen Alarm. Schrems sieht den Digitalen Omnibus sogar gegenläufig zu Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Zum Beispiel soll die Definition von Daten, die als sensibel und besonders schutzwürdig gelten, weiter gefasst werden. Und dann wäre da noch die nicht haltbare Theorie, die DSGVO-Auskunftsmöglichkeiten würden von Nutzer:innen missbraucht und sollten deswegen eingeschränkt werden. Belege gibt es dafür keine und Beschwerden von Datenverarbeitern sind laut Europäischem Gerichtshof überzogen.

Was es gibt, ist der Wunsch, technologischen Fortschritt zu beschleunigen, die EU als Standort attraktiver zu machen und auch den möglichen Zorn der USA durch Strafzölle abzuwenden. Gerade letzterer schwelt schon lange unter der Oberfläche, und es ist kein Geheimnis, dass Gesetze wie der Digital Services Act und der Digital Markets Act der regulierungsfeindlichen US-Regierung ein Dorn im Auge sind. Denn „move fast and break things“ nach Silicon-Valley-Manier wird schwieriger, wenn Mauern hochgezogen werden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Digitale Souveränität und DSGVO-Aushöhlung passen nicht zusammen

Mit dem Digitalen Omnibus läuft die EU aber Gefahr, diese Mauern selbst und ohne Not wieder einzureißen. Und das ist ein Fehler. Denn keine Technologie, und erst recht keine rechtlich so umstrittene wie KI, rechtfertigt die Aushöhlung von Persönlichkeitsrechten. Das scheint die EU-Kommission in ihrer Angst, den Anschluss an die USA und China zu verlieren, vergessen zu haben. Das Absurdeste daran: Die EU betont, europäische Firmen zu stärken und Bürokratie abzubauen, was an sich löblich ist. Die Vereinfachung von Cookie-Bannern beispielsweise kommt allen Beteiligten entgegen. Aber in der Praxis profitiert kein deutscher Mittelständler von einer DSGVO-Anpassung, die auch die Nutzung von Daten für das Training von KI-Modellen als berechtigtes Interesse einstufen soll und damit Widersprüche schwerer macht.

Alle Informationen und Artikel rund um das Thema digitale Souveränität findet ihr auf unserer Landingpage.

Denn solche Daten werden zwar auch auf Webseiten erzeugt. Aber frisches Futter für die KI-Fabriken liefert primär Social Media. Denn das bisherige Wissen, das es frei verfügbar im Internet gibt, ist langsam, aber sicher aufgebraucht. Wenn Meta, Google oder Bytedance in Zukunft also noch leichter Posts, Kommentare und andere Inhalte abgreifen und ihre Modelle damit verbessern können, dient das allein der Hegemonie von gigantischen Tech-Konzernen. Und diese müssen es nicht noch leichter haben, wenn sie schon jetzt Strafen locker aus der Portokasse zahlen. So wird es für US-Firmen potenziell noch attraktiver, in KI-Standorte in Europa zu investieren. Das zieht zwar willkommene Milliardeninvestitionen nach sich, sabotiert aber die Idee, digital unabhängiger von Nvidia, Google, Amazon, Microsoft und Co. zu werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

So wie er jetzt aussieht, ist der Digitale Omnibus ein Bärendienst an EU-Bürger:innen und -Unternehmen. Denn die Europäische Union ist als Standort nicht so klein, wie sie sich macht. Der Block könnte zum Vorreiter für verantwortungsvollen Einsatz von Tech-Innovationen werden, wenn die Weichen richtig gestellt werden. Weniger Bürokratie, mehr Transparenz, einheitliche Regelungen: Ja, bitte, unbedingt. Ein Kniefall vor großen Tech-Unternehmen, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema digitale Souveränität an Fahrt aufnimmt und sich europäische Firmen wie Nextcloud oder Mistral stärker positionieren, und eine Schwächung statt Konsolidierung der Regulierungen: Nein, bitte nicht.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren