Digitaler Omnibus: Die EU opfert Datenschutz und Souveränität auf dem KI-Altar

Die Zeiten könnten kaum besser für digitale Lobbyarbeit in Brüssel sein. Mit der Ankündigung ihres Digitalen Omnibus liefert die Europäische Kommission jedenfalls genug Futter für beide Seiten des Diskurses. Das Programm sieht vor, zentrale Verordnungen wie den AI Act, den Data Act und die DSGVO zusammenzuführen, anzupassen oder gleich ganz umzukrempeln.

Deutsche Industrieverbände wie Bitkom, BDI und ZVEI loben Schritte wie die Verschiebung der Anwendung von Vorschriften für Hochrisiko-KI auf 2027. Gleichzeitig fordern sie aber noch mehr Bürokratieabbau. Verbraucher- und Datenschützer:innen von der Verbraucherzentrale oder Noyb, der Initiative des Meta-Serienklägers Max Schrems, schlagen dagegen Alarm. Schrems sieht den Digitalen Omnibus sogar gegenläufig zu Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Zum Beispiel soll die Definition von Daten, die als sensibel und besonders schutzwürdig gelten, weiter gefasst werden. Und dann wäre da noch die nicht haltbare Theorie, die DSGVO-Auskunftsmöglichkeiten würden von Nutzer:innen missbraucht und sollten deswegen eingeschränkt werden. Belege gibt es dafür keine und Beschwerden von Datenverarbeitern sind laut Europäischem Gerichtshof überzogen.

Was es gibt, ist der Wunsch, technologischen Fortschritt zu beschleunigen, die EU als Standort attraktiver zu machen und auch den möglichen Zorn der USA durch Strafzölle abzuwenden. Gerade letzterer schwelt schon lange unter der Oberfläche, und es ist kein Geheimnis, dass Gesetze wie der Digital Services Act und der Digital Markets Act der regulierungsfeindlichen US-Regierung ein Dorn im Auge sind. Denn „move fast and break things“ nach Silicon-Valley-Manier wird schwieriger, wenn Mauern hochgezogen werden.

Digitale Souveränität und DSGVO-Aushöhlung passen nicht zusammen

Mit dem Digitalen Omnibus läuft die EU aber Gefahr, diese Mauern selbst und ohne Not wieder einzureißen. Und das ist ein Fehler. Denn keine Technologie, und erst recht keine rechtlich so umstrittene wie KI, rechtfertigt die Aushöhlung von Persönlichkeitsrechten. Das scheint die EU-Kommission in ihrer Angst, den Anschluss an die USA und China zu verlieren, vergessen zu haben. Das Absurdeste daran: Die EU betont, europäische Firmen zu stärken und Bürokratie abzubauen, was an sich löblich ist. Die Vereinfachung von Cookie-Bannern beispielsweise kommt allen Beteiligten entgegen. Aber in der Praxis profitiert kein deutscher Mittelständler von einer DSGVO-Anpassung, die auch die Nutzung von Daten für das Training von KI-Modellen als berechtigtes Interesse einstufen soll und damit Widersprüche schwerer macht.

Denn solche Daten werden zwar auch auf Webseiten erzeugt. Aber frisches Futter für die KI-Fabriken liefert primär Social Media. Denn das bisherige Wissen, das es frei verfügbar im Internet gibt, ist langsam, aber sicher aufgebraucht. Wenn Meta, Google oder Bytedance in Zukunft also noch leichter Posts, Kommentare und andere Inhalte abgreifen und ihre Modelle damit verbessern können, dient das allein der Hegemonie von gigantischen Tech-Konzernen. Und diese müssen es nicht noch leichter haben, wenn sie schon jetzt Strafen locker aus der Portokasse zahlen. So wird es für US-Firmen potenziell noch attraktiver, in KI-Standorte in Europa zu investieren. Das zieht zwar willkommene Milliardeninvestitionen nach sich, sabotiert aber die Idee, digital unabhängiger von Nvidia, Google, Amazon, Microsoft und Co. zu werden.

So wie er jetzt aussieht, ist der Digitale Omnibus ein Bärendienst an EU-Bürger:innen und -Unternehmen. Denn die Europäische Union ist als Standort nicht so klein, wie sie sich macht. Der Block könnte zum Vorreiter für verantwortungsvollen Einsatz von Tech-Innovationen werden, wenn die Weichen richtig gestellt werden. Weniger Bürokratie, mehr Transparenz, einheitliche Regelungen: Ja, bitte, unbedingt. Ein Kniefall vor großen Tech-Unternehmen, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema digitale Souveränität an Fahrt aufnimmt und sich europäische Firmen wie Nextcloud oder Mistral stärker positionieren, und eine Schwächung statt Konsolidierung der Regulierungen: Nein, bitte nicht.