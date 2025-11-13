Anzeige
Deutsche Forscher erschaffen „Digitalen Zwilling“ der Erde – auf den Kilometer genau

Es ist ein Werkzeug, das Forschende den „Heiligen Gral“ nennen. Es soll helfen, das Klima zu verstehen, indem es das Wetter auf den Kilometer genau simuliert – global und für das gesamte System.

Von Dieter Petereit
2 Min.
MPI-Team baut Erde nach. (Foto: Ibnallahdin / Shutterstock)

Forscher:innen des Max-Planck-Instituts (MPI) für Meteorologie in Hamburg ist ein lange erwarteter Durchbruch gelungen. Unter der Leitung des Forschers Daniel Klocke haben sie die erste globale Simulation des gesamten Erdsystems in einer Auflösung von 1,25 Kilometern vorgestellt.

Das Modell, ein „Digitaler Zwilling“ der Erde, kann 145,7 simulierte Tage an einem einzigen echten Tag berechnen. Diese Leistung, die kürzlich für den renommierten Gordon-Bell-Preis nominiert wurde, gilt als Meilenstein in der Klimamodellierung.

Bisherige Klimamodelle standen vor einem Dilemma. Sie konnten entweder „schnelle“ Prozesse wie Stürme, also die Energie- und Wasserkreisläufe, in hoher Auflösung simulieren.

Oder sie bildeten „langsame“ Prozesse wie den Kohlenstoffkreislauf und die Ozean-Geochemie ab, dies aber nur in einer sehr groben Auflösung von typischerweise über 40 Kilometern.

Das neue Modell schafft erstmals beides gleichzeitig. Die Simulation kann nun abbilden, wie ein einzelner, lokal aufgelöster Wirbelsturm die globale Kohlenstoffaufnahme im Ozean beeinflusst.

Neue Nvidia-Hardware und ein alter Bekannter: Fortran

Ermöglicht wird dieser Sprung durch zwei neue Supercomputer: JUPITER am Forschungszentrum Jülich und Alps am Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) im schweizerischen Lugano.

Beide Systeme basieren auf dem Nvidia-GH200-Grace-Hopper-Superchip. Das Team nutzte für die Simulationen bis zu 20.480 dieser Chips auf dem Jupiter-System.

Der eigentliche technische Kniff liegt jedoch in der Software. Das zugrundeliegende Erdsystemmodell namens ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic) ist in Fortran geschrieben, einer Programmiersprache, die viele Entwickler:innen bereits abgeschrieben hatten.

Den Forscher:innen, unter anderem von der ETH Zürich, gelang es, diesen Legacy-Code zu modernisieren, ohne ihn komplett neu schreiben zu müssen. Sie nutzten dafür ein Framework namens DaCe (Data-Centric Parallel Programming).

Ein heterogener Ansatz für schnelle und langsame Zyklen

Laut dem via Arxiv veröffentlichten Paper half DaCe dabei, die Komplexität des Fortran-Codes massiv zu reduzieren und ihn für die moderne, parallele GPU-Architektur zu optimieren.

Das Team nutzte dabei die hybride Natur des GH200-Chips auf clevere Weise: Die rechenintensiven, „schnellen“ Wetter- und Atmosphärenmodelle liefen auf den leistungsstarken Hopper-GPUs.

Währenddessen wurden die „langsamen“ Ozean- und Kohlenstoffkreisläufe parallel auf den Grace-CPUs berechnet. Diese effiziente Aufgabenteilung war ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg der Simulation.

Der Wettlauf um die Superchips

Der Durchbruch hat jedoch eine kritische Kehrseite. Die Simulationen sind auf eine Hardware-Architektur angewiesen, die extrem teuer und nur sehr begrenzt verfügbar ist.

Es sind dieselben GH200-Superchips, die auch für das Training der nächsten Generation großer KI-Modelle dringend benötigt werden. Die Spitzenforschung im Klimabereich konkurriert hier also direkt mit den kommerziellen Interessen von Unternehmen wie OpenAI, Google oder Meta um dieselben, knappen Rechenressourcen.

