Wendepunkt in der Astronomie: ESO-Teleskop liefert erstes Direktbild einer Planetengeburt

Das Bild links, aufgenommen mit dem Very Large Telescope der ESO, zeigt einen möglichen Planeten. (Bildquelle: ESO/F. Maio et al./T. Stolker et al./ ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/N. van der Marel et al.)

Es ist eine Entdeckung, die lange auf sich warten ließ. Einem internationalen Team von Wissenschaftler:innen ist es gelungen, die Entstehung eines riesigen Gasplaneten sehr wahrscheinlich in Echtzeit zu beobachten.

Anzeige Anzeige

Die Beobachtung fand am Stern HD 135344B statt, der rund 440 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die Ergebnisse wurden im Juli 2025 im Fachjournal Astronomy and Astrophysics veröffentlicht.

Direktnachweis statt bloßer Vermutung

Der junge Stern ist von einer sogenannten protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub umgeben, in der sich klar definierte Spiralarme abzeichnen. Theorien besagten seit Langem, dass Planeten für diese Strukturen verantwortlich sein müssten, indem sie auf ihrer Umlaufbahn Materie aufnehmen und die Scheibe wie ein Pflug formen.

Anzeige Anzeige

Bisher war es aber nie gelungen, einen solchen planetarischen Bildhauer auf frischer Tat zu ertappen. Der entscheidende Durchbruch gelang nun mit dem neuen Instrument ERIS (Enhanced Resolution Imager and Spectrograph) am Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) im chilenischen Paranal. Es konnte das schwache, eigene Licht des Planetenkandidaten direkt nachweisen.

„Was diese Entdeckung zu einem möglichen Wendepunkt macht, ist, dass wir im Gegensatz zu vielen früheren Beobachtungen das Signal des Protoplaneten, der noch tief in der Scheibe eingebettet ist, direkt nachweisen können“, sagt Francesco Maio, Doktorand an der Universität im italienischen Florenz und Hauptautor der Studie, in einer Mitteilung der ESO. „Dadurch sind wir viel zuversichtlicher, dass der Planet tatsächlich existiert, da wir sein eigenes Licht beobachten können.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der neu entdeckte Protoplanet hat schätzungsweise die doppelte Masse des Jupiters und befindet sich an der Basis eines der Spiralarme – genau dort, wo die Theorie ihn vermutet hatte.

Zwei Entdeckungen, eine offene Frage

Das ERIS-Instrument scheint sich für die Astronomie als echter Glücksfall zu erweisen. Denn fast zeitgleich nutzte ein anderes Team unter der Leitung von Anuroop Dasgupta von der ESO in Santiago, Chile, das Instrument zur Beobachtung eines anderen Sterns namens V960 Mon.

Anzeige Anzeige

Auch hier wurde ein Begleitobjekt gefunden, dessen Entstehung aber auf einen anderen Prozess hindeuten könnte: die gravitative Instabilität. Dabei kollabieren große, instabile Materieklumpen in der Scheibe unter ihrer eigenen Schwerkraft. Die Ergebnisse dazu wurden im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters publiziert.

Allerdings zeigt sich hier auch die Grenze des aktuell Möglichen. Während die Beobachtung bei HD 135344B stark auf einen Planeten hindeutet, bleibt die genaue Natur des Objekts bei V960 Mon vorerst ein Rätsel. Es könnte sich um einen Planeten handeln, aber auch um einen Braunen Zwerg – eine Art „gescheiterter Stern“, der nicht genug Masse ansammeln konnte, um die Kernfusion zu zünden.

Die neuen Bilder sind also kein endgültiger Beweis, sondern ein extrem starkes Indiz. Sie markieren den Übergang von der indirekten Schlussfolgerung zur direkten Beobachtung und eröffnen ein neues Kapitel in der Erforschung, wie Planetensysteme entstehen.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock